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Раздел: Экономика  
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Нацбанк выставил на продажу $50 миллионов

Нацбанк выставил на продажу $50 миллионовНациональный банк Украины 17 августа объявил аукцион по продаже до 50 млн долларов США.

Об этом сообщается на сайте нацрегулятора, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.

Конкурентные заявки принимаются до 11:30.

Напомним, во время предыдущего аукциона 14 августа Нацбанк удовлетворил 22 заявки на сумму 66,6 млн долларов. Всего на аукцион объемом до 100 млн долларов было подано 46 заявок на общую сумму 98,1 млн долларов по курсу от 26,465 грн до 27,47 грн за доллар США.

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Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,4619 грн.
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 Теги: Нацбанк, торги, аукцион

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Сегодня, 14:17 » Автор: Алена Шимко
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