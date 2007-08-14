Раздел: Экономика
Нацбанк выставил на продажу $50 миллионов
Национальный банк Украины 17 августа объявил аукцион по продаже до 50 млн долларов США.
Об этом сообщается на сайте нацрегулятора, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.
Конкурентные заявки принимаются до 11:30.
Напомним, во время предыдущего аукциона 14 августа Нацбанк удовлетворил 22 заявки на сумму 66,6 млн долларов. Всего на аукцион объемом до 100 млн долларов было подано 46 заявок на общую сумму 98,1 млн долларов по курсу от 26,465 грн до 27,47 грн за доллар США.
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Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,4619 грн.
Об этом сообщается на сайте нацрегулятора, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.
Конкурентные заявки принимаются до 11:30.
Напомним, во время предыдущего аукциона 14 августа Нацбанк удовлетворил 22 заявки на сумму 66,6 млн долларов. Всего на аукцион объемом до 100 млн долларов было подано 46 заявок на общую сумму 98,1 млн долларов по курсу от 26,465 грн до 27,47 грн за доллар США.
Читайте также: Трамп выставил на продажу особняк за $17 миллионов. Видео
Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,4619 грн.
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