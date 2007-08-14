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Раздел: Экономика  
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Названо число украинцев, зарабатывающих в месяц более 10 тыс гривен

Названо число украинцев, зарабатывающих в месяц более 10 тыс гривенВ Украине в июне уровень зарплаты выше 10 тыс. грн имели всего 26,8% штатных работников.

В Украине в июне уровень начисленной заработной платы выше 10 тыс. грн имели всего 26,8% штатных работников, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

В то же время, согласно приведенным данным, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года этот показатель вырос на 9,8 п.п. Начисления в пределах минимальной заработной платы имели 7,4% штатных работников (в июне 2017 года - 9%).

Доля работников с заработной платой от 3,723 тыс. грн до 6 тыс. грн составила 39,6%, более 6 тыс. грн - 53%.

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С 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине выросла до 3723 грн с 3200 грн.
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 Теги: Украина, зарплата, 10 тысяч гривен, статистика

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Сегодня, 15:50 » Автор: Алена Шимко
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