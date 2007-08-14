Раздел: Экономика
Названо число украинцев, зарабатывающих в месяц более 10 тыс гривен
В Украине в июне уровень зарплаты выше 10 тыс. грн имели всего 26,8% штатных работников.
В Украине в июне уровень начисленной заработной платы выше 10 тыс. грн имели всего 26,8% штатных работников, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
В то же время, согласно приведенным данным, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года этот показатель вырос на 9,8 п.п. Начисления в пределах минимальной заработной платы имели 7,4% штатных работников (в июне 2017 года - 9%).
Доля работников с заработной платой от 3,723 тыс. грн до 6 тыс. грн составила 39,6%, более 6 тыс. грн - 53%.
Читайте также: Названо число украинцев, осужденных в прошлом году за коррупцию
С 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине выросла до 3723 грн с 3200 грн.
В Украине в июне уровень начисленной заработной платы выше 10 тыс. грн имели всего 26,8% штатных работников, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
В то же время, согласно приведенным данным, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года этот показатель вырос на 9,8 п.п. Начисления в пределах минимальной заработной платы имели 7,4% штатных работников (в июне 2017 года - 9%).
Доля работников с заработной платой от 3,723 тыс. грн до 6 тыс. грн составила 39,6%, более 6 тыс. грн - 53%.
Читайте также: Названо число украинцев, осужденных в прошлом году за коррупцию
С 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине выросла до 3723 грн с 3200 грн.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
151
0
Также советуем посмотреть
- Як «Нафтогаз» хотів заробити на киянах
- Прыжок обезьяны с 50-метровой вышки покорил YouTube
- В России завели новые уголовные дела на украинских военных
- В Госдепе взялись за Кремль
- Участник телевикторины проиграл большие деньги, перепутав Обаму с бен Ладеном
- Про що свідчить атака на генпрокурора
- У перуанца возникли проблемы с законом из-за нелепой подписи в паспорте
- «Мозгов в Раде не хватает»: Потап насмешил Сеть желанием поучаствовать в выборах
- Про ЄСВ у зоні АТО
- На Донбассе силы ООС сбили разведывательный беспилотник
- Против ГПУ началась очередная информатака
- В Черногории лежебоки будут бороться за звание главного лентяя страны
- Ким Кардашьян стала звездой прикольных фотожаб
- Кислород, которого у россиян уже нет
- Зачем Кремлю понадобился «Трампнаш»
- Сеть насмешило торжественное открытие туалета в Херсоне
- Некоторым людям хочется лопатой поправить корону на голове
- Жителям Голландии запретили фоткаться с дуршлагом на голове
- У Украины есть шанс сильно задеть Россию
- В трусах и без: в Сети посмеялись над отдыхающими в Крыму
- США нанесут новый удар по России
- Ситуация в ООС: 30 обстрелов из "Градов" и минометов
- В Киеве провели репетицию парада ко Дню Независимости
- Японка дала незнакомому мужчине 10 тысяч долларов и исчезла
- В Черногории состоятся соревнования среди ленивых
- Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
- Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
- Объявления от офисных работников с отличным чувством юмора
- Стало известно, на какую страну может напасть Россия
- Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
Оставьте свой комментарий