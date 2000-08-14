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Раздел: Экономика  
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Wizz Air прекратит летать по одному из маршрутов в Украину

Wizz Air прекратит летать по одному из маршрутов в УкраинуВ авиакомпании пока не делали заявлений.

Авиакомпания Wizz Air прекратит выполнение полетов из польского Люблина в Киев после 24 октября.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЦТС.

В системе онлайн бронирования на сайте лоукостера соответствующие рейсы отсутствуют с начала действия зимнего расписания 2018/2019.

В самой авиакомпании пока не делали заявлений по данному поводу, но соответствующее сообщение опубликовано на сайте аэропорта Люблин. В нем говорится, что о принятом венгерским лоукостером решении прекратить летать из Люблина в Киев говорит хотя бы то, что на даты после 24 октября билеты на рейсы по маршруту Люблин-Киев-Люблин купить нельзя.

Отмечается, что в системе бронирования на сайте Wizz Air билеты в другие города Польши из аэропорта Киев имени Игоря Сикорского и обратно на период зимнего расписания есть в наличии.

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С 3 августа рейсы из Жулян в Люблин перестала выполнять украинская авиакомпания Bravo Airways. В авиакомпании пояснили, что приняли такое решение, чтобы урегулировать расписание чартерных перевозок в горячий период отпусков и избежать длительных задержек. В то же время в польских СМИ среди факторов, подтолкнувших Bravo к закрытию рейсов, называли конкуренцию на маршруте со стороны Wizz Air.
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 Теги: Wizz Air, Украина, маршрут

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Сегодня, 20:54 » Автор: Едгар Букмирза
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