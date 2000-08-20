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Раздел: Экономика  
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Украина подала апелляцию на решение ВТО

Украина подала апелляцию на решение ВТОАрбитражный орган ВТО принял решение в пользу РФ по делу о нитрате аммония.

Украина подала апелляцию на решение ВТО, которое было принято в пользу РФ, в споре о пошлинах на нитрат аммония.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

"Украина направила 23 августа апелляцию на решение панели арбитров ВТО по поводу инициированного Российской Федерацией дела об антидемпинговых мерах в отношении нитрата аммония", - говорится в сообщении.

Подробная информация станет доступной в соответствующем документе на сайте ВТО в течение следующих нескольких дней.

Следовательно, сторонам спора – Киеву и Москве – надо будет ждать 3 месяца для рассмотрения ВТО апелляции со стороны Украины.

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Как известно, 20 июля арбитражный орган ВТО принял решение в пользу РФ по делу о нитрате аммония.
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 Теги: Украина, ВТО, апелляция

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Вчера, 23:42 » Автор: Едгар Букмирза
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