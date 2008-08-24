Раздел: Экономика
На рынке стало больше украинского бензина
Рост доли украинских производителей происходит на фоне общего сужения рынка бензинов.
Доля украинских НПЗ в структуре наполнения рынка бензинов за семь месяцев этого года составила 43,8% против 40,6% за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на enkorr.
За отчетный период рынок бензинов сократился на 4% до 1,123 млн т.
За 7 месяцев 2018 года Кременчугский НПЗ (Полтавская обл.) и Шебелинский ГПЗ (Харьковская обл.) суммарно произвели 492 тыс. т бензинов, что на 3,6% больше, чем за такой же период 2017 г. Кременчугский НПЗ увеличил выпуск бензинов 6,8% до 424 тыс. т, Шебелинский ГПЗ сократил 12,5% до 67,8 тыс. т. Снижение производства бензинов на "шебелинке" объясняется общим снижением переработки сырья на ГПЗ на 7,4%.
Читайте также: Украина может получит $250 млн от США
Импорт бензинов по итогам семи месяцев сократился на 9,8% до 631,3 тыс. т. Поставки бензина из Беларуси, основного источника импорта этого топлива, снизились на 11,5% до 508,3 тыс. т. Литовские и польские НПЗ группы Orlen нарастили поставки на 6% до 114,1 тыс. т.
Доля украинских НПЗ в структуре наполнения рынка бензинов за семь месяцев этого года составила 43,8% против 40,6% за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на enkorr.
За отчетный период рынок бензинов сократился на 4% до 1,123 млн т.
За 7 месяцев 2018 года Кременчугский НПЗ (Полтавская обл.) и Шебелинский ГПЗ (Харьковская обл.) суммарно произвели 492 тыс. т бензинов, что на 3,6% больше, чем за такой же период 2017 г. Кременчугский НПЗ увеличил выпуск бензинов 6,8% до 424 тыс. т, Шебелинский ГПЗ сократил 12,5% до 67,8 тыс. т. Снижение производства бензинов на "шебелинке" объясняется общим снижением переработки сырья на ГПЗ на 7,4%.
Читайте также: Украина может получит $250 млн от США
Импорт бензинов по итогам семи месяцев сократился на 9,8% до 631,3 тыс. т. Поставки бензина из Беларуси, основного источника импорта этого топлива, снизились на 11,5% до 508,3 тыс. т. Литовские и польские НПЗ группы Orlen нарастили поставки на 6% до 114,1 тыс. т.
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