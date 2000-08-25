Раздел: Экономика
В Украине может появиться продукция Starbucks
Starbucks - крупнейшая международная сеть кафе быстрого обслуживания.
Крупный производитель продуктов питания – швейцарская компания Nestle допускает возможность реализации продукции американской сети кофеен Starbucks Corporation в Украине.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Nestle Украина.
"В первую очередь продажа продукции Starbucks направлена на рынки, где компания Starbucks ведет операционную деятельность. Не исключаем, что в будущем такая продукция может появиться и в нашей стране", - объяснили в пресс-службе.
Starbucks - крупнейшая международная сеть кафе быстрого обслуживания американской фирмы Starbucks Corporation. Кафе расположены в 55 странах мира.
Такая возможность появилась благодаря завершению сделки Starbucks Corporation и Nestle по предоставлению последней постоянных прав на продажу продуктов Starbucks во всем мире, за пределами кофеен компании.
Согласно информации на сайте Nestle, соглашение значительно усиливает портфель кофе Nestle в Северной Америке в сегменте премиальной жарки, а также на рынке порционного кофе. Оно также открывает глобальную экспансию в продуктовой и пищевой промышленности для бренда Starbucks, используя глобальный охват Nestle.
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Соглашение охватывает пакетированные бренды кофе и чая, такие как Starbucks, Seattle’s Best Coffee, Teavana, Starbucks VIA Instant, Torrefazione Italia и прессованный кофе для кофемашин K-Cup.
Крупный производитель продуктов питания – швейцарская компания Nestle допускает возможность реализации продукции американской сети кофеен Starbucks Corporation в Украине.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Nestle Украина.
"В первую очередь продажа продукции Starbucks направлена на рынки, где компания Starbucks ведет операционную деятельность. Не исключаем, что в будущем такая продукция может появиться и в нашей стране", - объяснили в пресс-службе.
Starbucks - крупнейшая международная сеть кафе быстрого обслуживания американской фирмы Starbucks Corporation. Кафе расположены в 55 странах мира.
Такая возможность появилась благодаря завершению сделки Starbucks Corporation и Nestle по предоставлению последней постоянных прав на продажу продуктов Starbucks во всем мире, за пределами кофеен компании.
Согласно информации на сайте Nestle, соглашение значительно усиливает портфель кофе Nestle в Северной Америке в сегменте премиальной жарки, а также на рынке порционного кофе. Оно также открывает глобальную экспансию в продуктовой и пищевой промышленности для бренда Starbucks, используя глобальный охват Nestle.
Читайте также: Названа стоимость проезда по автобанам, которые построят в Украине
Соглашение охватывает пакетированные бренды кофе и чая, такие как Starbucks, Seattle’s Best Coffee, Teavana, Starbucks VIA Instant, Torrefazione Italia и прессованный кофе для кофемашин K-Cup.
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