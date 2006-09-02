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Раздел: Экономика  
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Украина увеличила экспорт товаров в ЕС до рекордной отметки

Украина увеличила экспорт товаров в ЕС до рекордной отметки Украина экспортировала в ЕС товаров и услуг на 11,2 млрд долларов.

Доля Европейского Союза во внешней торговле Украины достигла 42%.

Об этом на странице в Facebook сообщил президент Петр Порошенко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

Президент напомнил, что ровно год назад в полном объеме вступило в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Сегодня страны Европейского Союза стали крупнейшим торговым партнером Украины - доля ЕС во внешней торговле Украины достигла 42%", - заявил Порошенко.

По его словам, за первое полугодие этого года Украина экспортировала в ЕС товаров и услуг на 11,2 млрд долларов, что почти на 2 млрд долларов больше аналогичного периода прошлого года.

"Мы и дальше будем углублять не только торгово-экономическую, но и секторальную и политическую интеграцию Украины в ЕС", - подытожил президент.

Как сообщалось, по результатам января-июня 2018 года украинский аграрный экспорт составил 8,6 млрд долларов.

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Напомним, по итогам 2017 года внешнеторговый оборот аграрной и пищевой продукции между Украиной и странами Европы увеличился на 30,8%, или 1,9 млрддолларов, и составил 8,1 млрд долларов.
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 Теги: Украина, экспорт, ЕС

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Сегодня, 20:00 » Автор: Едгар Букмирза
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