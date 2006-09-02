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Украина увеличила экспорт товаров в ЕС до рекордной отметки

Украина увеличила экспорт товаров в ЕС до рекордной отметки

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Торговля Украины с Россией растет За 11 месяцев прошлого года Украина экспортировала в Россию товаров на $3,58 млрд.

Украина существенно нарастила экспорт Также Украина резко увеличила импорт товаров.