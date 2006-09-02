Раздел: Экономика
В Борисполь будут летать еще две авиакомпании
В аэропорту Борисполь ждут новых авиаперевозчиков.
В 2018 году из международного аэропорта Борисполь начнут летать два новых авиаперевозчика. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Павел Рябикин, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ЦТС.
"Мы ожидаем еще две (новых авиакомпании, - ред.). Когда они полетят, мы проинформируем отдельно", - отметил он.
Ранее Рябикин сообщил, что Ryanair стал восьмым по счету новым перевозчиком, зашедшим в аэропорт с начала 2018 года. Это событие, по его мнению, является причиной того, что от полетов из главного киевского аэропорта, вероятнее всего, откажется другой европейский лоукостер - Eurowings.
Ирландская авиакомпания же, по его подсчетам, в этом году привлечет в Борисполь 140 тыс. пассажиров уже до конца текущего года.
Читайте также: Ирландский лоукостер запустил первый рейс в Украину
В августе международный аэропорт Борисполь обслужил 1 327,2 тыс. пассажиров. Это на 16,4% превышает результат августа 2017 года. Общий пассажиропоток аэропорта за восемь месяцев вырос на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
В 2018 году из международного аэропорта Борисполь начнут летать два новых авиаперевозчика. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Павел Рябикин, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ЦТС.
"Мы ожидаем еще две (новых авиакомпании, - ред.). Когда они полетят, мы проинформируем отдельно", - отметил он.
Ранее Рябикин сообщил, что Ryanair стал восьмым по счету новым перевозчиком, зашедшим в аэропорт с начала 2018 года. Это событие, по его мнению, является причиной того, что от полетов из главного киевского аэропорта, вероятнее всего, откажется другой европейский лоукостер - Eurowings.
Ирландская авиакомпания же, по его подсчетам, в этом году привлечет в Борисполь 140 тыс. пассажиров уже до конца текущего года.
Читайте также: Ирландский лоукостер запустил первый рейс в Украину
В августе международный аэропорт Борисполь обслужил 1 327,2 тыс. пассажиров. Это на 16,4% превышает результат августа 2017 года. Общий пассажиропоток аэропорта за восемь месяцев вырос на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
266
0
Также советуем посмотреть
- Государство идиотов
- 146% жителей Галактики: росСМИ насмешили фейком о похоронах Захарченко
- Срыв внесения «якорных» изменений в Конституцию не сработает
- Кто такой Трапезников: что известно о новом главаре «ДНР»
- Вице-президент ПАСЕ повеселил рассказом о русских в Париже
- Президентские выборы с непредсказуемым исходом
- Боевики увеличили количество обстрелов
- Прикольные фотки, на которые стоит посмотреть дважды
- Климкин надеется, что РФ согласится на обмен заложниками
- Хозяйка четырех котов показала свою жизнь в забавных комиксах
- Неудачи, которые могут произойти лишь в понедельник
- Порошенко придет в Раду с ежегодным посланием
- Забавные разочарования людей, заказавших одежду через Интернет
- Лучшие приколы, мемы и анекдоты понедельника
- В Берлине сделали заявление о дальнейшей судьбе "Минска"
- Сомнительные «изобретения» от людей с больной фантазией
- Организатора «референдума ДНР» приговорили к условному сроку
- Британских пенсионеров будут развлекать куры
- В Мелитопольском СИЗО заключенные попытались устроить бунт
- «Танцующие» крысы стали новыми звездами YouTube
- «Герой ДНР» загинув на поминках
- Минобороны: боевики используют гибель Захарченко для дискредитации ВСУ
- С мэром на борту: первый московский электробус сломался во время презентации
- Гривна оказалась в плохой компании
- Опубликована актуальная карта боевых действий на Донбассе
- Продавец рыбы придумал смешной способ «освежить» свой товар
- Влада і народ
- Сеть насмешил попугай, превративший стакан в «шляпу»
- Кобзон не был для Кремля «своим»
- Оперативно: женщине вернули украденный кошелек через 18 лет
Оставьте свой комментарий