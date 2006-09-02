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Раздел: Экономика  
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В Борисполь будут летать еще две авиакомпании

В Борисполь будут летать еще две авиакомпанииВ аэропорту Борисполь ждут новых авиаперевозчиков.

В 2018 году из международного аэропорта Борисполь начнут летать два новых авиаперевозчика. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Павел Рябикин, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ЦТС.

"Мы ожидаем еще две (новых авиакомпании, - ред.). Когда они полетят, мы проинформируем отдельно", - отметил он.

Ранее Рябикин сообщил, что Ryanair стал восьмым по счету новым перевозчиком, зашедшим в аэропорт с начала 2018 года. Это событие, по его мнению, является причиной того, что от полетов из главного киевского аэропорта, вероятнее всего, откажется другой европейский лоукостер - Eurowings.

Ирландская авиакомпания же, по его подсчетам, в этом году привлечет в Борисполь 140 тыс. пассажиров уже до конца текущего года.

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В августе международный аэропорт Борисполь обслужил 1 327,2 тыс. пассажиров. Это на 16,4% превышает результат августа 2017 года. Общий пассажиропоток аэропорта за восемь месяцев вырос на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
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 Теги: Борисполь, авиакомпании

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Сегодня, 10:56 » Автор: Богдан Процив
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