» » Укрпошта переходит на электронный документооборот
Раздел: Экономика  
0

Укрпошта переходит на электронный документооборот

Укрпошта переходит на электронный документооборотНововведение должно скоро заработать.

Национальный почтовый оператор "Укрпошта" переходит на электронный документооборот с юридическими лицами.
Об этом говорится в сообщении "Укрпошты" в Facebook.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на biz.censor.net.ua.

Читайте также: На iOS вышла финальная версия приложения «Укрпошта»

Отныне счета, акты выполненных работ, формы 103 (списки сгруппированных отправлений) и формы 101 (возврат) можно получить с помощью сервиса "Вчасно. Мгновенный обмен документами онлайн", – сказано в сообщении.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Укрпошта, документооборот, компания

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:32 » Автор: Едгар Букмирза
     158
     0

Похожие новости по теме

Укрпочта начала сотрудничать с интернет-магазинами Укрпочта начала сотрудничать с интернет-магазинами

В первые дни новая услуга работала в тестовом режиме.

НБУ обязали отвечать на обращения граждан НБУ обязали отвечать на обращения граждан

Электронное обращение должно содержать электронный почтовый адрес.

В Укрпочте рассказали, как планируют модернизировать свой сервис В Укрпочте рассказали, как планируют модернизировать свой сервис

В компании примут целый ряд мер для того, чтобы улучшить качество и производительность.

Повышены тарифы на пересылку Укрпошты Повышены тарифы на пересылку Укрпошты

Новые тарифы Укрпочты поддержал регулятор.

Теперь украинцы смогут онлайн проверить свои доходы и налоги Теперь украинцы смогут онлайн проверить свои доходы и налоги

Электронный сервис позволяет сделать это быстро и удобно.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх