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Раздел: Экономика  
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Минск отказался от кредитов МВФ

Минск отказался от кредитов МВФМинск и Международный валютный фонд не смогли договориться по срокам реализации реформ.

Белорусское правительство отказалось от кредитной программы Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом в воскресенье, 9 сентября, заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Он обосновал свою позицию тем, что, согласно мнению главы государства (Александра Лукашенко. − ред.), программа МВФ может обернуться "шоком для населения".

Это в свою очередь связано с тем, что МВФ настаивал на реализации программы реформ в более сжатом периоде, чем это было ранее согласовано правительством.

При этом корневых разногласий с МВФ по характеру реформ белорусское правительство не замечает.

"Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии фонда. И в принципе, по ключевым моментам, у нас позиции совпали, мы вышли на программу, но мы разошлись в сроках ее реализации", − добавил Ермолович.

По его словам, в среднесрочной перспективе Беларусь планирует разместить на локальных рынках России и Китая суверенные облигации на сумму до двух миллиардов долларов.

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Белорусский министр также сообщил, что в 2019 году Минск не намерен размещать еврооблигации.
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 Теги: МВФ, Беларусь

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Сегодня, 09:30 » Автор: Богдан Процив
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