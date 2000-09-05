Раздел: Экономика
Минск отказался от кредитов МВФ
Минск и Международный валютный фонд не смогли договориться по срокам реализации реформ.
Белорусское правительство отказалось от кредитной программы Международного валютного фонда (МВФ).
Об этом в воскресенье, 9 сентября, заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Он обосновал свою позицию тем, что, согласно мнению главы государства (Александра Лукашенко. − ред.), программа МВФ может обернуться "шоком для населения".
Это в свою очередь связано с тем, что МВФ настаивал на реализации программы реформ в более сжатом периоде, чем это было ранее согласовано правительством.
При этом корневых разногласий с МВФ по характеру реформ белорусское правительство не замечает.
"Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии фонда. И в принципе, по ключевым моментам, у нас позиции совпали, мы вышли на программу, но мы разошлись в сроках ее реализации", − добавил Ермолович.
По его словам, в среднесрочной перспективе Беларусь планирует разместить на локальных рынках России и Китая суверенные облигации на сумму до двух миллиардов долларов.
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Белорусский министр также сообщил, что в 2019 году Минск не намерен размещать еврооблигации.
Белорусское правительство отказалось от кредитной программы Международного валютного фонда (МВФ).
Об этом в воскресенье, 9 сентября, заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Он обосновал свою позицию тем, что, согласно мнению главы государства (Александра Лукашенко. − ред.), программа МВФ может обернуться "шоком для населения".
Это в свою очередь связано с тем, что МВФ настаивал на реализации программы реформ в более сжатом периоде, чем это было ранее согласовано правительством.
При этом корневых разногласий с МВФ по характеру реформ белорусское правительство не замечает.
"Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии фонда. И в принципе, по ключевым моментам, у нас позиции совпали, мы вышли на программу, но мы разошлись в сроках ее реализации", − добавил Ермолович.
По его словам, в среднесрочной перспективе Беларусь планирует разместить на локальных рынках России и Китая суверенные облигации на сумму до двух миллиардов долларов.
Читайте также: Смолий рассказал, как НБУ спасает гривну
Белорусский министр также сообщил, что в 2019 году Минск не намерен размещать еврооблигации.
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