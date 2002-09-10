Раздел: Экономика
Киевсовет согласовал принятие долгов Киевэнерго перед Нафтогазом
Столичные депутаты поставили условие Киевэнерго - компания должна передать задолженность потребителей.
Киевсовет на заседании во вторник, 11 сентября, принял решение о принятии Киевтеплоэнерго 2,6 млрд грн долгов компании Киевэнерго за газ перед Нафтогазом при условии передачи источников Киевэнерго для компенсации долга. За соответствующее решение проголосовало 76 депутатов, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, Киевтеплоэнерго сможет погасить долг частично за счет субвенции от государства, а основную сумму – за счет передачи коммунальному предприятию задолженности потребителей перед Киевэнерго.
"Мы можем выйти на финальный этап урегулирования вопроса с НАК Нафтогаз, получив компенсатор в виде дебиторской задолженности, сокращения суммы практически вдвое и отсутствия штрафных санкций. Это наиболее оптимальный со всех возможных вариантов", - отметил Пантелеев.
Но данное решение Киевсовета будет отменено, если Киевэнерго не передаст источники погашения задолженностей.
Кроме того, Киевтеплоэнерго не является правопреемником штрафов, начисленных на долги Киевэнерго.
Читайте также: Единственный украинский мусоросжигательный завод начал работать после ремонта
Депутаты Киевсовета также решили попросить Верховную Раду обратиться в Конституционный суд, чтобы тот предоставил официальное разъяснение ст.22 ЗУ О теплоснабжении (условия изменения права собственности и особенности правопреемства обязательств в сфере теплоснабжения).
Киевсовет на заседании во вторник, 11 сентября, принял решение о принятии Киевтеплоэнерго 2,6 млрд грн долгов компании Киевэнерго за газ перед Нафтогазом при условии передачи источников Киевэнерго для компенсации долга. За соответствующее решение проголосовало 76 депутатов, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, Киевтеплоэнерго сможет погасить долг частично за счет субвенции от государства, а основную сумму – за счет передачи коммунальному предприятию задолженности потребителей перед Киевэнерго.
"Мы можем выйти на финальный этап урегулирования вопроса с НАК Нафтогаз, получив компенсатор в виде дебиторской задолженности, сокращения суммы практически вдвое и отсутствия штрафных санкций. Это наиболее оптимальный со всех возможных вариантов", - отметил Пантелеев.
Но данное решение Киевсовета будет отменено, если Киевэнерго не передаст источники погашения задолженностей.
Кроме того, Киевтеплоэнерго не является правопреемником штрафов, начисленных на долги Киевэнерго.
Читайте также: Единственный украинский мусоросжигательный завод начал работать после ремонта
Депутаты Киевсовета также решили попросить Верховную Раду обратиться в Конституционный суд, чтобы тот предоставил официальное разъяснение ст.22 ЗУ О теплоснабжении (условия изменения права собственности и особенности правопреемства обязательств в сфере теплоснабжения).
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