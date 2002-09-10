Акции Apple упали в цене

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Мировые акции резко упали среду во второй раз на этой неделе, так как инвесторы продолжают беспокоиться о том, что мировая экономика замедляется в росте. Товары, такие как нефть и медь, пострадали больше чем акции. Однако государственные облигации подпитались деньгами инвесторов, ищущих безопасности. Технологии, энергетика и