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Раздел: Экономика  
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Акции Apple упали в цене

Акции Apple упали в ценеНезначительное падение в цене на два доллара связывают с реакцией инвесторов, которых не вдохновил показ новинок компании.

Акции Apple после презентации новых продуктов, которая состоялась 12 сентября, упали. ​Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

Так, накануне акции компании продемонстрировали рост с 218 до 223 долларов, но непосредственно в день презентации цена акции снизилась до 221 доллара, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Напомним, презентация новых продуктов Apple прошла в Театре Стива Джобса в штаб-квартире компании в Купертино штат Калифорния.

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Компания представила четыре ключевых продукта − Apple Watch 4, а также три новых iPhone.
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 Теги: Apple, акции

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Сегодня, 10:15 » Автор: Богдан Процив
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