Раздел: Экономика
Акции Apple упали в цене
Незначительное падение в цене на два доллара связывают с реакцией инвесторов, которых не вдохновил показ новинок компании.
Акции Apple после презентации новых продуктов, которая состоялась 12 сентября, упали. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
Так, накануне акции компании продемонстрировали рост с 218 до 223 долларов, но непосредственно в день презентации цена акции снизилась до 221 доллара, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Напомним, презентация новых продуктов Apple прошла в Театре Стива Джобса в штаб-квартире компании в Купертино штат Калифорния.
Читайте также: Суд наложил арест на акции «дочек» российских банков
Компания представила четыре ключевых продукта − Apple Watch 4, а также три новых iPhone.
Акции Apple после презентации новых продуктов, которая состоялась 12 сентября, упали. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
Так, накануне акции компании продемонстрировали рост с 218 до 223 долларов, но непосредственно в день презентации цена акции снизилась до 221 доллара, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Напомним, презентация новых продуктов Apple прошла в Театре Стива Джобса в штаб-квартире компании в Купертино штат Калифорния.
Читайте также: Суд наложил арест на акции «дочек» российских банков
Компания представила четыре ключевых продукта − Apple Watch 4, а также три новых iPhone.
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