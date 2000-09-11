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Раздел: Экономика  
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Правительство спрогнозировало падение курса гривны в следующем году

Правительство спрогнозировало падение курса гривны в следующем годуПроект госбюджета построен на прогнозе курса гривны 29,4 грн к доллару США.

Прогнозный курс гривны на конец 2019 год в проекте закона О Государственном бюджете Украины на 2019 год, подготовленном Кабинетом министров Украины, составляет 29,4 грн/$1.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №9000, обнародованном на сайте Верховной Рады, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Так, в документе отмечается, что расчеты о состоянии государственного долга осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/$1.

В настоящее время официальный курс гривны составляет 28,15 грн/$1.

Общий размер прямого госдолга к концу 2019 года составит 2,06 трлн грн, или 52,2% ВВП, гарантированный госдолг – 388,6 млрд грн. Государственный и гарантированный государством долг составит 62% от ВВП.

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"Учитывая структуру государственных заимствований в 2018 году и прогнозных заимствований в 2019 году на конец 2019 года доля внутреннего долга составит 38,8% от объема государственного долга, а доля внешнего долга 61,2%", – говорится в документе.
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 Теги: гривна, падение

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Сегодня, 13:35 » Автор: Богдан Процив
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