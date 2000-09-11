Раздел: Экономика
Правительство спрогнозировало падение курса гривны в следующем году
Проект госбюджета построен на прогнозе курса гривны 29,4 грн к доллару США.
Прогнозный курс гривны на конец 2019 год в проекте закона О Государственном бюджете Украины на 2019 год, подготовленном Кабинетом министров Украины, составляет 29,4 грн/$1.
Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №9000, обнародованном на сайте Верховной Рады, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Так, в документе отмечается, что расчеты о состоянии государственного долга осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/$1.
В настоящее время официальный курс гривны составляет 28,15 грн/$1.
Общий размер прямого госдолга к концу 2019 года составит 2,06 трлн грн, или 52,2% ВВП, гарантированный госдолг – 388,6 млрд грн. Государственный и гарантированный государством долг составит 62% от ВВП.
Читайте также: Российский госбанк подаст иск против Украины
"Учитывая структуру государственных заимствований в 2018 году и прогнозных заимствований в 2019 году на конец 2019 года доля внутреннего долга составит 38,8% от объема государственного долга, а доля внешнего долга 61,2%", – говорится в документе.
Прогнозный курс гривны на конец 2019 год в проекте закона О Государственном бюджете Украины на 2019 год, подготовленном Кабинетом министров Украины, составляет 29,4 грн/$1.
Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №9000, обнародованном на сайте Верховной Рады, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Так, в документе отмечается, что расчеты о состоянии государственного долга осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/$1.
В настоящее время официальный курс гривны составляет 28,15 грн/$1.
Общий размер прямого госдолга к концу 2019 года составит 2,06 трлн грн, или 52,2% ВВП, гарантированный госдолг – 388,6 млрд грн. Государственный и гарантированный государством долг составит 62% от ВВП.
Читайте также: Российский госбанк подаст иск против Украины
"Учитывая структуру государственных заимствований в 2018 году и прогнозных заимствований в 2019 году на конец 2019 года доля внутреннего долга составит 38,8% от объема государственного долга, а доля внешнего долга 61,2%", – говорится в документе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
97
0
Также советуем посмотреть
- УПЦ МП: начинается «гимнастический» период
- У здания ГПУ произошли столкновения
- Москалькова описала состояние здоровья Сенцова
- В Google Maps отыскали «паранормальный» снимок
- Деградация России уже очевидна
- В Украине переименуют две области
- Сотрудничество Тимошенко и Медведчука: 6 неопровержимых фактов
- Более 100 тысяч украинцев получили карту поляка
- Соцсети высмеяли предложение Милонова ввести «сухой закон»
- К чему готовиться Украине после убийства Захарченко
- В небе над Швецией засняли «инопланетное существо»
- ОБСЕ на Донбассе впервые обнаружили фрагменты реактивных гранат
- Грузия выбирает нового президента
- Террористы «Оплота» понесли потери на Донбассе
- «НЛО» устроили своеобразное шоу для британцев
- Личное поражение Владимира Путина
- Умора: в России «мать двух детей» подралась за шаурму
- На Азовском море будет создана военно-морская база ВСУ
- Бюджет-2018: будем жить по средствам
- За минувшие сутки на Донбассе уничтожены трое боевиков
- Стало известно, сколько украинцев получили "карту поляка"
- Приколы, на которые способны только отцы
- В Украину запретили въезд британскому политику
- Смешные смски от чересчур прямолинейных людей
- Художник создает комиксы, способные развеселить каждого
- Забавные фотки из серии «И так пойдет»
- Нелепые поступки, на которые способны лишь экстраординарные люди
- В СБУ рассказали об активности спецслужб РФ
- Забавные ошибки в объявлениях, способные вызвать истерический смех
- Пять минут позитива: отличные анекдоты на вечер
Оставьте свой комментарий