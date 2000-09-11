Официальный уровень безработицы в Украине снизился

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На сегодняшний день уровень безработицы в Украине составляет 1,8%. В декабре официальный уровень безработицы повысился на 0,3 п.п. до 1,8%, сообщает Государственная служба статистики. По данным Госстата, на 1 января в Государственной службе занятости были зарегистрированы 487,7 тыс безработных.