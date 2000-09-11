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Раздел: Экономика  
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Официальный уровень безработицы в Украине снизился

Официальный уровень безработицы в Украине снизилсяПо состоянию на 1 сентября 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 292,8 тысяч безработных.

В августе официальный уровень безработицы снизился на 0,1 процентный пункт до 1,1%. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По данным Госстата, по состоянию на 1 сентября 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 292,8 тысяч безработных.

На 1 августа 2018 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 298 тысяч безработных.

Количество вакансий в августе составило 100,3 тысяч (3 человека претендуют на 1 вакансию).

Средний размер пособия на одного безработного - 2 562 гривны.

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В июле 2018 года официальный уровень безработицы сохранился на 1,2%.
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 Теги: безработица

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Сегодня, 13:44 » Автор: Богдан Процив
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