Раздел: Экономика
В Украине продолжает дорожать автогаз
Средняя стоимость СУГ на украинском рынке приближается к 15 грн за литр.
За последние сутки автозаправочные сети подняли цены на сжиженный газ (СУГ) еще на 1-30 коп/л. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой компании А-95, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на enkorr.
Цена на автогаз на столичной KLO выросла на 10 коп/л и составила 15,25 грн/л. UPG подняла на 20 коп/л до 14,80 грн/л. Также на 10 коп/л цена выросла в сети «Фактор» на 10 коп/л до 14,40 грн/л
AMIC, БРСМ Нафта, SUN OIL, Chipo, Автопорт, Кворум, Народна и Укргаздобыча повысили стоимость до 30 коп/л.
Средняя стоимость СУГ на украинском рынке по состоянию на 20 сентября составила 14,80 грн/л (+4 коп/л).
Читайте также: Стало известно, где в Украине может появиться первая построенная по евростандартам трасса
По мнению трейдеров, автогаз в рознице подорожает на 50–70 коп./л в течение ближайших недель.
За последние сутки автозаправочные сети подняли цены на сжиженный газ (СУГ) еще на 1-30 коп/л. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой компании А-95, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на enkorr.
Цена на автогаз на столичной KLO выросла на 10 коп/л и составила 15,25 грн/л. UPG подняла на 20 коп/л до 14,80 грн/л. Также на 10 коп/л цена выросла в сети «Фактор» на 10 коп/л до 14,40 грн/л
AMIC, БРСМ Нафта, SUN OIL, Chipo, Автопорт, Кворум, Народна и Укргаздобыча повысили стоимость до 30 коп/л.
Средняя стоимость СУГ на украинском рынке по состоянию на 20 сентября составила 14,80 грн/л (+4 коп/л).
Читайте также: Стало известно, где в Украине может появиться первая построенная по евростандартам трасса
По мнению трейдеров, автогаз в рознице подорожает на 50–70 коп./л в течение ближайших недель.
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