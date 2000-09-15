Раздел: Экономика
Стало известно, где в Украине больше всего подорожал проезд
Цены на проезд в городском транспорте больше всего выросли в Киеве
С начала года больше всего подорожал проезд в городском транспорта в Киеве, Волынской, Николаевской, Ровенской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в Государственной службе статистики, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
В частности, по данным Госстата, если сравнивать август 2018 с декабрем 2017 года, то цены на проезд в городском транспорте (троллейбусе, автобусе, трамвае, метро) больше всего выросли в Киеве - на 83,2%, а также в Волынской (на 50 %), Николаевской (50,1%), Ровенской (50%) и Днепропетровской (45,8%) областях.
При этом не изменились цены на проезд в городском транспорте Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской областей.
Незначительными было повышение в Донецкой области (2,4%), Тернопольской (1,3%) и Черниговской (0,6%) областях.
Маршрутки больше всего подорожали в Одесской области (36,1%), Луганской (36,5%), Винницкой (33,8%) и в Киеве (32,7%).
Не поднимали цены маршрутчики таких областей: Житомирская, Черкасская и Черновицкая.
Читайте также: Названы столичные маршрутки, в которых подорожал проезд
Незначительным было повышение в Донецкой области (2%), Тернопольской (2%), Херсонской (2,2%) и Черниговской (1,9%) областях.
С начала года больше всего подорожал проезд в городском транспорта в Киеве, Волынской, Николаевской, Ровенской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в Государственной службе статистики, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
В частности, по данным Госстата, если сравнивать август 2018 с декабрем 2017 года, то цены на проезд в городском транспорте (троллейбусе, автобусе, трамвае, метро) больше всего выросли в Киеве - на 83,2%, а также в Волынской (на 50 %), Николаевской (50,1%), Ровенской (50%) и Днепропетровской (45,8%) областях.
При этом не изменились цены на проезд в городском транспорте Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской областей.
Незначительными было повышение в Донецкой области (2,4%), Тернопольской (1,3%) и Черниговской (0,6%) областях.
Маршрутки больше всего подорожали в Одесской области (36,1%), Луганской (36,5%), Винницкой (33,8%) и в Киеве (32,7%).
Не поднимали цены маршрутчики таких областей: Житомирская, Черкасская и Черновицкая.
Читайте также: Названы столичные маршрутки, в которых подорожал проезд
Незначительным было повышение в Донецкой области (2%), Тернопольской (2%), Херсонской (2,2%) и Черниговской (1,9%) областях.
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