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Раздел: Экономика  
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Украина сможет поставлять молочную продукцию в Македонию

Украина сможет поставлять молочную продукцию в МакедониюУкраинской молочке открыли новый зарубежный рынок.

Украина и Македония подписали ветеринарный сертификат для экспорта молочной продукции.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Данный сертификат был согласован Госпродпотребслужбой и компетентным органом Македонии.

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Напомним, что в 2017 году украинские производители увеличили экспорт молочной продукции на 82,4% в сравнении с 2016 годом. По данным Государственной службы статистики, производство молока в Украине в 2017 году составило 950 тыс. тонн, что на 2% больше, чем в 2016 году. Украинские предприятия в 2017 году сократили производство молокосодержащих продуктов на 1,4% в сравнении с 2016 годом – до 141 тыс. тонн.
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 Теги: молочка, рынок

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Сегодня, 10:04 » Автор: Богдан Процив
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