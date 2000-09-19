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Раздел: Экономика  
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Торговля между Украиной и США увеличилась

Торговля между Украиной и США увеличиласьВ этом году сохраняется тенденция увеличения двустороннего украинско-американского товарооборота.

В I полугодии общий товарооборот между Украиной и США вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14%. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время встречи с и.о. Специального представителя Государственного департамента США по коммерческим и деловым вопросам Скоттом Тикнором, информирует пресс-служба министерства во вторник, 25 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По его словам, в этом году сохраняется тенденция прошлого года увеличения двустороннего украинско-американского товарооборота и украинского экспорта в США.

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Омелян отметил, что рост объемов американского импорта в Украину обусловлен восстановлением экономики нашего государства.
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 Теги: товарооборот, США, торговля

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Сегодня, 16:40 » Автор: Богдан Процив
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