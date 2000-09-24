Раздел: Экономика
Укрзализныця сменит привычный логотип
Новый логотип появится на подвижном составе, объектах инфраструктуры, форме железнодорожников.
Укрзализныця обновила корпоративный логотип.
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Презентация обновленного логотипа состоится 27 сентября на Центральном железнодорожном вокзале Киева.
Новый логотип появится на подвижном составе, объектах инфраструктуры, форме железнодорожников.
Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.
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В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.
Укрзализныця обновила корпоративный логотип.
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Презентация обновленного логотипа состоится 27 сентября на Центральном железнодорожном вокзале Киева.
Новый логотип появится на подвижном составе, объектах инфраструктуры, форме железнодорожников.
Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.
Читайте также: В Украину прибыл второй локомотив General Electric
В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.
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