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Раздел: Экономика  
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Укрзализныця сменит привычный логотип

Укрзализныця сменит привычный логотипНовый логотип появится на подвижном составе, объектах инфраструктуры, форме железнодорожников.

Укрзализныця обновила корпоративный логотип.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Презентация обновленного логотипа состоится 27 сентября на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

Новый логотип появится на подвижном составе, объектах инфраструктуры, форме железнодорожников.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

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В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.
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 Теги: Укрзализныця, логотип

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Сегодня, 11:06 » Автор: Богдан Процив
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