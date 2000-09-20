Раздел: Экономика
"Нафтогаз" показал, как будет продавать газ населению
"Нафтогаз" будет импортировать газ и продавать его по рыночной цене.
"Нафтогаз" показал, как через свои дочерние компании будет продавать газ населению.
Об этом сообщается на странице компании в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
"Нафтогаз" основал три дочерние компании для поставки газа, которые получили необходимые лицензии от регулятора", - говорится в сообщении.
В частности предполагается, что "Нафтогаз" будет импортировать газ и продавать его по рыночной цене своему торговому подразделению "Нафтогаз Трейдинг". "Укргазвыдобування" также будет продавать газ "Нафтогаз Трейдингу" и также по рыночной цене.
В свою очередь "Нафтогаз Трейдинг" будет продавать газ компаниям "Нафтогаз Тепло" и "Газопостачальна компания Нафтогаз".
Читайте также: Нафтогаз предлагает повысить цены на газ на 60-65%
Напомним, коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко призвал Кабмин избавится от посредников - газсбытов Фирташа - при поставках газа населению.
"Нафтогаз" показал, как через свои дочерние компании будет продавать газ населению.
Об этом сообщается на странице компании в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
"Нафтогаз" основал три дочерние компании для поставки газа, которые получили необходимые лицензии от регулятора", - говорится в сообщении.
В частности предполагается, что "Нафтогаз" будет импортировать газ и продавать его по рыночной цене своему торговому подразделению "Нафтогаз Трейдинг". "Укргазвыдобування" также будет продавать газ "Нафтогаз Трейдингу" и также по рыночной цене.
В свою очередь "Нафтогаз Трейдинг" будет продавать газ компаниям "Нафтогаз Тепло" и "Газопостачальна компания Нафтогаз".
Читайте также: Нафтогаз предлагает повысить цены на газ на 60-65%
Напомним, коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко призвал Кабмин избавится от посредников - газсбытов Фирташа - при поставках газа населению.
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