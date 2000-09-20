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"Нафтогаз" показал, как будет продавать газ населению

"Нафтогаз" показал, как будет продавать газ населению

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