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Раздел: Экономика  
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"Нафтогаз" показал, как будет продавать газ населению

"Нафтогаз" показал, как будет продавать газ населению"Нафтогаз" будет импортировать газ и продавать его по рыночной цене.

"Нафтогаз" показал, как через свои дочерние компании будет продавать газ населению.

Об этом сообщается на странице компании в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

"Нафтогаз" основал три дочерние компании для поставки газа, которые получили необходимые лицензии от регулятора", - говорится в сообщении.

В частности предполагается, что "Нафтогаз" будет импортировать газ и продавать его по рыночной цене своему торговому подразделению "Нафтогаз Трейдинг". "Укргазвыдобування" также будет продавать газ "Нафтогаз Трейдингу" и также по рыночной цене.

В свою очередь "Нафтогаз Трейдинг" будет продавать газ компаниям "Нафтогаз Тепло" и "Газопостачальна компания Нафтогаз".

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Напомним, коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко призвал Кабмин избавится от посредников - газсбытов Фирташа - при поставках газа населению.

"Нафтогаз" показал, как будет продавать газ населению
"Нафтогаз" показал, как будет продавать газ населению
"Нафтогаз" показал, как будет продавать газ населению
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Сегодня, 18:56 » Автор: Едгар Букмирза
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