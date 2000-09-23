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Раздел: Экономика  
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"Укрзалізниця" показала новый логотип

"Укрзалізниця" показала новый логотипНовый логотип должен показать новую эру в истории компании.

ПАО "Укрзалізниця" впервые за 20 лет обновила свой логотип.

Об этом сообщает и.о. главы "УЗ" Евгений Кравцов в Facebook. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 0512.

"Наш обновленный логотип - это своеобразная точка отсчета, которая дает возможность увидеть реальность изменений в компании. Это сигнал клиентам и партнерам, что ПАО «Укрзалізниця» меняется", - пишет Кравцов.

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Также он отметил, что логотип был разработан бесплатно и над его созданием работали более 6 месяцев. Помимо этого Кравцов настаивает, что обновленный логотип вводится вместе с новым качеством сервиса и новыми возможностями.
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 Теги: Укрзалізниця, логотип

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Сегодня, 21:24 » Автор: Едгар Букмирза
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