Раздел: Экономика
"Укрзалізниця" показала новый логотип
Новый логотип должен показать новую эру в истории компании.
ПАО "Укрзалізниця" впервые за 20 лет обновила свой логотип.
Об этом сообщает и.о. главы "УЗ" Евгений Кравцов в Facebook. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 0512.
"Наш обновленный логотип - это своеобразная точка отсчета, которая дает возможность увидеть реальность изменений в компании. Это сигнал клиентам и партнерам, что ПАО «Укрзалізниця» меняется", - пишет Кравцов.
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Также он отметил, что логотип был разработан бесплатно и над его созданием работали более 6 месяцев. Помимо этого Кравцов настаивает, что обновленный логотип вводится вместе с новым качеством сервиса и новыми возможностями.
ПАО "Укрзалізниця" впервые за 20 лет обновила свой логотип.
Об этом сообщает и.о. главы "УЗ" Евгений Кравцов в Facebook. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 0512.
"Наш обновленный логотип - это своеобразная точка отсчета, которая дает возможность увидеть реальность изменений в компании. Это сигнал клиентам и партнерам, что ПАО «Укрзалізниця» меняется", - пишет Кравцов.
Читайте также: АвтоВАЗ презентовал новый логотип
Также он отметил, что логотип был разработан бесплатно и над его созданием работали более 6 месяцев. Помимо этого Кравцов настаивает, что обновленный логотип вводится вместе с новым качеством сервиса и новыми возможностями.
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