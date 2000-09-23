Раздел: Экономика
Укравтодор обещает построить вокруг Киева пять транспортных развязок
Укравтодор намерен за счет средств займа построить под Киевом пять транспортных развязок
На подъездах к Киеву Государственное агентство автомобильный дорог Украины планирует построить пять двухуровневых транспортных развязок, сообщает пресс-служба Укравтодора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.enovosty.com.
Отмечается, что проект будет реализован совместно с Европейским банком реконструкции и развития, а также Европейским инвестиционным банком.
В рамках проекта планируется строительство развязок в пригороде Киева: на дороге М-06 - поворот к массиву Чайки (км 15 + 668), в с. Белогородка (км 20 + 029), в с. Стоянка (км 21 767), а также на дороге М-05 - поворот в с. Чабаны (км 15 + 390) и на с. Боярка (км 21 847). Все проекты реализуются за счет средств займа международных финансовых организаций, уточнили в Укравтодоре.
Читайте также: В Киеве завершили капремонт одной из транспортных развязок
Ожидается, что строительство начнется уже в следующем году после завершения тендерных процедур.
На подъездах к Киеву Государственное агентство автомобильный дорог Украины планирует построить пять двухуровневых транспортных развязок, сообщает пресс-служба Укравтодора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.enovosty.com.
Отмечается, что проект будет реализован совместно с Европейским банком реконструкции и развития, а также Европейским инвестиционным банком.
В рамках проекта планируется строительство развязок в пригороде Киева: на дороге М-06 - поворот к массиву Чайки (км 15 + 668), в с. Белогородка (км 20 + 029), в с. Стоянка (км 21 767), а также на дороге М-05 - поворот в с. Чабаны (км 15 + 390) и на с. Боярка (км 21 847). Все проекты реализуются за счет средств займа международных финансовых организаций, уточнили в Укравтодоре.
Читайте также: В Киеве завершили капремонт одной из транспортных развязок
Ожидается, что строительство начнется уже в следующем году после завершения тендерных процедур.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
338
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
- Насирову разрешили снять электронный браслет
- Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
- Колективні претензії на минуле
- Смешные фотки, в которых нет смысла искать логику
- Медицина в бюджете-2019: главные показатели
- Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки
- В ООН Порошенко атакував Росію
- За карту без Крыма: в Житомире забросали дымовыми шашками кафе
- Избирательная компания: стартовый выстрел прозвучал
- На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
- Угорці встромили ніж у нашу спину
- Смешные СМС от людей, у которых ирония «в крови»
- «Л/ДНР» приходит в упадок
- Принц Уильям забавно потроллил свою невысыпающуюся жену
- Как выжить вопреки указаниям Кремля
- «Я – революция»: дизайнер из «ЛНР» насмешила странной коллекцией
- Дело Скрипалей: россияне врать не умеют
- Гиркин подтвердил планы Пушилина по убийству Захарченко
- В ряде городов Донетчины появилась вода
- Увеличение пенсионного возраста в России высмеяли меткой карикатурой
- Виступ Порошенка був жорстким по відношенню до Росії
- В ГПСУ проверяют информацию по видео с венгерскими паспортами
- В Украине совсем не старые руководители
- Российский «Сбербанк» насмешил нелепой рекламой
- КП Вода Донбасса рассказала о ситуации в Макеевке
- Почему идут атаки на НАБУ
- Боевики на Донбассе устроили новые секретные базы, - разведка
- Если устанет: королеве Британии подарили руку-автомат
- Россия можно назвать «Винни Пухом»
Оставьте свой комментарий