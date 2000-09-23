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Раздел: Экономика  
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Укравтодор обещает построить вокруг Киева пять транспортных развязок

Укравтодор обещает построить вокруг Киева пять транспортных развязокУкравтодор намерен за счет средств займа построить под Киевом пять транспортных развязок

На подъездах к Киеву Государственное агентство автомобильный дорог Украины планирует построить пять двухуровневых транспортных развязок, сообщает пресс-служба Укравтодора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.enovosty.com.

Отмечается, что проект будет реализован совместно с Европейским банком реконструкции и развития, а также Европейским инвестиционным банком.

В рамках проекта планируется строительство развязок в пригороде Киева: на дороге М-06 - поворот к массиву Чайки (км 15 + 668), в с. Белогородка (км 20 + 029), в с. Стоянка (км 21 767), а также на дороге М-05 - поворот в с. Чабаны (км 15 + 390) и на с. Боярка (км 21 847). Все проекты реализуются за счет средств займа международных финансовых организаций, уточнили в Укравтодоре.

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Ожидается, что строительство начнется уже в следующем году после завершения тендерных процедур.
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 Теги: Киев, Укравтодор

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Сегодня, 00:02 » Автор: Татьяна Ларина
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