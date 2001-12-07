Раздел: Экономика
Стал известен график работы банков на новогодние праздники
28 декабря 2018 года НБУ установит курс гривни, который будет действовать до 3 января 2019 года.
Национальный банк Украины сообщил, как будет работать система электронных платежей (СЭП) и банковская система Украины в период новогодних праздников.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Согласно сообщению, 27 и 28 декабря СЭП будет работать на 2 часа дольше.
29 декабря 2018 года в 13:00 в СЭП будут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органы Государственной казначейской службы. Национальный банк и органы Государственной казначейской службы смогут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП закончится в 15:00.
30, 31 декабря 2018 года, 1, 5, 6 и 7 января 2019 года СЭП, система электронной почты НБУ, депозитарий Нацбанка, Система СЕРТИФ, Автоматизированная информационная система Реестр договоров с нерезидентами 2 не будут работать.
2 января 2019 года банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день не будут осуществляться.
3, 4 и с 8 января 2019 года СЭП и банковская система Украины будут работать в обычном режиме.
С 29 декабря 2018 по 3 января 2019 года включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Национальным банком Украины 28 декабря 2018 года.
Читайте также: В Нацбанке прокомментировали рост цен в ноябре
В НБУ добавили, что банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными различных номиналов для обслуживания клиентов в праздничные дни.
Национальный банк Украины сообщил, как будет работать система электронных платежей (СЭП) и банковская система Украины в период новогодних праздников.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Согласно сообщению, 27 и 28 декабря СЭП будет работать на 2 часа дольше.
29 декабря 2018 года в 13:00 в СЭП будут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органы Государственной казначейской службы. Национальный банк и органы Государственной казначейской службы смогут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП закончится в 15:00.
30, 31 декабря 2018 года, 1, 5, 6 и 7 января 2019 года СЭП, система электронной почты НБУ, депозитарий Нацбанка, Система СЕРТИФ, Автоматизированная информационная система Реестр договоров с нерезидентами 2 не будут работать.
2 января 2019 года банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день не будут осуществляться.
3, 4 и с 8 января 2019 года СЭП и банковская система Украины будут работать в обычном режиме.
С 29 декабря 2018 по 3 января 2019 года включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Национальным банком Украины 28 декабря 2018 года.
Читайте также: В Нацбанке прокомментировали рост цен в ноябре
В НБУ добавили, что банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными различных номиналов для обслуживания клиентов в праздничные дни.
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