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Раздел: Экономика  
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Доллар и евро подорожали в обменниках

Доллар и евро подорожали в обменникахКурс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 11,64 коп., курс покупки - на 9,72 коп.

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на утро четверга, 13 декабря, повысился по сравнению с 12 декабря на 11,64 коп. до 28,0858 UAH/USD, курс покупки - на 9,72 коп. до 27,7774 UAH/USD. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Средний курс покупки евро повысился на 11,76 коп. до 31,3903 UAH/EUR, курс продажи повысился на 15,95 коп. до 32,0103 UAH/EUR.

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Напомним, Нацбанк на 13 декабря впервые в этом месяце понизил курс гривны.
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 Теги: доллар, евро

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Сегодня, 11:18 » Автор: Богдан Процив
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