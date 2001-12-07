Раздел: Экономика
Доллар и евро подорожали в обменниках
Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 11,64 коп., курс покупки - на 9,72 коп.
Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на утро четверга, 13 декабря, повысился по сравнению с 12 декабря на 11,64 коп. до 28,0858 UAH/USD, курс покупки - на 9,72 коп. до 27,7774 UAH/USD. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Средний курс покупки евро повысился на 11,76 коп. до 31,3903 UAH/EUR, курс продажи повысился на 15,95 коп. до 32,0103 UAH/EUR.
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Напомним, Нацбанк на 13 декабря впервые в этом месяце понизил курс гривны.
Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на утро четверга, 13 декабря, повысился по сравнению с 12 декабря на 11,64 коп. до 28,0858 UAH/USD, курс покупки - на 9,72 коп. до 27,7774 UAH/USD. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Средний курс покупки евро повысился на 11,76 коп. до 31,3903 UAH/EUR, курс продажи повысился на 15,95 коп. до 32,0103 UAH/EUR.
Читайте также: Стало известно, какие товары подешевеют к новогодним праздникам
Напомним, Нацбанк на 13 декабря впервые в этом месяце понизил курс гривны.
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