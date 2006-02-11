Раздел: Экономика
В январе денежная база уменьшилась на 1,6%, - НБУ
Объем наличных денег в обращении за год вырос на 33 млрд гривен.
В январе денежная база уменьшилась на 1,6% с 435,798 млрд гривен по состоянию на 1 января до 428,915 млрд гривен по состоянию на 1 февраля. Об этом сообщил Национальный банк, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Денежная масса в январе уменьшилась на 1,4% с 1 277,6 млрд гривен на 1 января до 1 259,489 млрд гривен на 1 февраля.
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Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в январе уменьшился на 4% с 363,629 млрд гривен на 1 января до 349,055 млрд гривен на 1 февраля. В 2018 году денежная база выросла на 9,2% с 399,1 млрд гривен. В 2018 году денежная масса выросла на 5,6% с 1 208,859 млрд гривен.
В январе денежная база уменьшилась на 1,6% с 435,798 млрд гривен по состоянию на 1 января до 428,915 млрд гривен по состоянию на 1 февраля. Об этом сообщил Национальный банк, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Денежная масса в январе уменьшилась на 1,4% с 1 277,6 млрд гривен на 1 января до 1 259,489 млрд гривен на 1 февраля.
Читайте также: Гособоронзаказ в 2019 году составит 25 миллиардов, - СМИ
Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в январе уменьшился на 4% с 363,629 млрд гривен на 1 января до 349,055 млрд гривен на 1 февраля. В 2018 году денежная база выросла на 9,2% с 399,1 млрд гривен. В 2018 году денежная масса выросла на 5,6% с 1 208,859 млрд гривен.
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