В Украине появится еще один международный аэропорт

В 2018 году осуществлено 73 авиационные операции.



Осенью текущего года в аэропорту "Белая Церковь" планируется открытие международного пункта пропуска.



Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишет



По его словам, развитие регионального аэропорта "Белая Церковь" и создание на его базе мультимодального грузового комплекса определено приоритетным проектом.



"В 2018 году осуществлено 73 авиационные операции, что является рекордом за последние 18 лет работы предприятия. В перспективе после открытия международного пункта пропуска на аэродроме "Белая Церковь" ожидается постепенный рост количества авиационных операций до 300 в год", - отметил Омелян.



Министр также отметил, что с целью повышения инвестиционной привлекательности аэропорта и его конкурентоспособности в сфере ремонта и авиационных грузовых перевозок осуществляются мероприятия по открытию международного пункта пропуска.



Читайте также: Ни один украинский аэропорт не попал в мировой Топ-100



"Это даст возможность выполнять из аэропорта "Белая Церковь" прямые рейсы из/в другие страны, что значительно увеличит количество воздушных судов, требующих ремонта или технического обслуживания. Открытие международного пункта пропуска запланировано ориентировочно осенью 2019 года", - подытожил он. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Осенью текущего года в аэропорту "Белая Церковь" планируется открытие международного пункта пропуска.Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua По его словам, развитие регионального аэропорта "Белая Церковь" и создание на его базе мультимодального грузового комплекса определено приоритетным проектом."В 2018 году осуществлено 73 авиационные операции, что является рекордом за последние 18 лет работы предприятия. В перспективе после открытия международного пункта пропуска на аэродроме "Белая Церковь" ожидается постепенный рост количества авиационных операций до 300 в год", - отметил Омелян.Министр также отметил, что с целью повышения инвестиционной привлекательности аэропорта и его конкурентоспособности в сфере ремонта и авиационных грузовых перевозок осуществляются мероприятия по открытию международного пункта пропуска."Это даст возможность выполнять из аэропорта "Белая Церковь" прямые рейсы из/в другие страны, что значительно увеличит количество воздушных судов, требующих ремонта или технического обслуживания. Открытие международного пункта пропуска запланировано ориентировочно осенью 2019 года", - подытожил он.





Загрузка...