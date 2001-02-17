» » Гройсман убежден, что повышением цен на газ Украина спаслась от дефолта
Раздел: Экономика  
0

Гройсман убежден, что повышением цен на газ Украина спаслась от дефолта

Гройсман убежден, что повышением цен на газ Украина спаслась от дефолтаБыло два варианта: повышать для населения стоимость газа или уйти в дефолт, утверждает премьер.

Глава правительства Владимир Гройсман утверждает, что цены на газ были вынуждены повысить, поскольку альтернативой этому был дефолт. Об этом он сказал в эфире Свобода слова на телеканале ICTV, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Цены на газ являются чрезвычайно болезненной темой для украинцев. Но у нас было два выбора: либо пойти на этот шаг, или уйти в дефолт. Я не мог этого допустить, чтобы страна вошла в дефолт. Нам хватило 90-х годов, когда все стали бедными в одну секунду. Поэтому мы построили систему социальной защиты в виде субсидий ", - рассказал Гройсман.

Он напомнил, что с 2019 года система субсидий меняется. "Эти средства будут попадать живыми деньгами в украинские семьи, которые сами будут решать, как этими средствами распоряжаться, как экономить энергию. Если человек не получает субсидию, имеет возможность платить. Тот, кто не может заплатить, должен получить субсидию", - отметил премьер.

Читайте также: Гройсман заявил о новых планах по добыче газа

Он также подчеркнул, что в этом году заработает Фонд энергоэффективности. "Мы аккумулируем примерно 7 млрд грн. Это утепление домов, индивидуальные тепловые пункты. Мы придем к энергосбережению", - уверен Гройсман.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Гройсман, газ

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:56 » Автор: Богдан Процив
     0
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх