Гройсман убежден, что повышением цен на газ Украина спаслась от дефолта

Было два варианта: повышать для населения стоимость газа или уйти в дефолт, утверждает премьер.



Глава правительства Владимир Гройсман утверждает, что цены на газ были вынуждены повысить, поскольку альтернативой этому был дефолт. Об этом он сказал в эфире Свобода слова на телеканале ICTV, пишет интернет-издание



"Цены на газ являются чрезвычайно болезненной темой для украинцев. Но у нас было два выбора: либо пойти на этот шаг, или уйти в дефолт. Я не мог этого допустить, чтобы страна вошла в дефолт. Нам хватило 90-х годов, когда все стали бедными в одну секунду. Поэтому мы построили систему социальной защиты в виде субсидий ", - рассказал Гройсман.



Он напомнил, что с 2019 года система субсидий меняется. "Эти средства будут попадать живыми деньгами в украинские семьи, которые сами будут решать, как этими средствами распоряжаться, как экономить энергию. Если человек не получает субсидию, имеет возможность платить. Тот, кто не может заплатить, должен получить субсидию", - отметил премьер.



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Он также подчеркнул, что в этом году заработает Фонд энергоэффективности. "Мы аккумулируем примерно 7 млрд грн. Это утепление домов, индивидуальные тепловые пункты. Мы придем к энергосбережению", - уверен Гройсман. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Глава правительства Владимир Гройсман утверждает, что цены на газ были вынуждены повысить, поскольку альтернативой этому был дефолт. Об этом он сказал в эфире Свобода слова на телеканале ICTV, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ "Цены на газ являются чрезвычайно болезненной темой для украинцев. Но у нас было два выбора: либо пойти на этот шаг, или уйти в дефолт. Я не мог этого допустить, чтобы страна вошла в дефолт. Нам хватило 90-х годов, когда все стали бедными в одну секунду. Поэтому мы построили систему социальной защиты в виде субсидий ", - рассказал Гройсман.Он напомнил, что с 2019 года система субсидий меняется. "Эти средства будут попадать живыми деньгами в украинские семьи, которые сами будут решать, как этими средствами распоряжаться, как экономить энергию. Если человек не получает субсидию, имеет возможность платить. Тот, кто не может заплатить, должен получить субсидию", - отметил премьер.Он также подчеркнул, что в этом году заработает Фонд энергоэффективности. "Мы аккумулируем примерно 7 млрд грн. Это утепление домов, индивидуальные тепловые пункты. Мы придем к энергосбережению", - уверен Гройсман.





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