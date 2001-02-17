Раздел: Экономика
Украинцам рассказали подробности монетизации субсидий
Пенсионеры получат помощь от государства для оплаты коммунальных платежей за февраль в марте вместе с пенсией.
Монетизация субсидий будет происходить вместе с выплатой пенсии или путем выплаты наличных в кассах Ощадбанка. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что пенсионеры получат помощь от государства для оплаты коммунальных платежей за февраль 2019 года в марте вместе с пенсией.
Остальные субсидианты смогут получить субсидию с 12 марта в ближайшем отделении Ощадбанка"по предъявлению паспорта и идентификационного кода.
Также сообщается, что такое понятие как обязательный платеж отменяется.
"Домохозяйство получит субсидию наличными и должно самостоятельно рассчитаться за потребленный газ, тепло, воду, электроэнергию, а средства, которые останутся после оплаты коммуналки, может использовать по своему усмотрению", - отметили в правительстве.
Также сообщается, что оплата коммунальных платежей после 20 марта не будет влиять на субсидию в следующем месяце. Однако если по состоянию на май 2019 года у домохозяйства будет просроченная более месяца задолженность за услуги более 340 гривен, субсидию на новый период 2019-2020 годов не назначат.
Также в правительстве напомнили, что в мае происходит процесс переназначения субсидий на новый год.
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"Поэтому всем получателям субсидий нужно обязательно подать заявление и декларацию о доходах в управление социальной защиты населения. Автоматическое переназначение помощи касаться только тех, кто обратится за субсидией впервые в 2019 году", - говорится в сообщении.
Монетизация субсидий будет происходить вместе с выплатой пенсии или путем выплаты наличных в кассах Ощадбанка. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что пенсионеры получат помощь от государства для оплаты коммунальных платежей за февраль 2019 года в марте вместе с пенсией.
Остальные субсидианты смогут получить субсидию с 12 марта в ближайшем отделении Ощадбанка"по предъявлению паспорта и идентификационного кода.
Также сообщается, что такое понятие как обязательный платеж отменяется.
"Домохозяйство получит субсидию наличными и должно самостоятельно рассчитаться за потребленный газ, тепло, воду, электроэнергию, а средства, которые останутся после оплаты коммуналки, может использовать по своему усмотрению", - отметили в правительстве.
Также сообщается, что оплата коммунальных платежей после 20 марта не будет влиять на субсидию в следующем месяце. Однако если по состоянию на май 2019 года у домохозяйства будет просроченная более месяца задолженность за услуги более 340 гривен, субсидию на новый период 2019-2020 годов не назначат.
Также в правительстве напомнили, что в мае происходит процесс переназначения субсидий на новый год.
Читайте также: Гройсман убежден, что повышением цен на газ Украина спаслась от дефолта
"Поэтому всем получателям субсидий нужно обязательно подать заявление и декларацию о доходах в управление социальной защиты населения. Автоматическое переназначение помощи касаться только тех, кто обратится за субсидией впервые в 2019 году", - говорится в сообщении.
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