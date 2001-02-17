Украина и ЕС совместно будут бороться с мигрантами

Цена проекта 60 млн евро.



Украина и ЕС в августе текущего года начинают секторальный проект в сфере интегрированного управления границей общей стоимостью около 60 млн евро. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Госпогранслужбы Петр Цигикал, передает интернет-издание



"Имел две плодотворные встречи. С министром внутренних дел Турции кратко обсудили вопрос консолидации усилий в сфере управления миграционными процессами, а с генеральным директором ICMPD – вопросы взаимодействия в сфере пограничного и миграционного менеджмента. В ближайшее время мы начнем совместный секторальный проект в сфере интегрированного управления границей, общая стоимость которого составит примерно 60 млн евро", - отметил он.



Предварительно, по словам Цигикала, реализация проекта начнется с августа текущего года. Подготовительные процессы уже завершились.



Кроме этого, глава ГПСУ напомнил, что Украина географически расположена на перекрестке миграционных потоков с Востока в Европу, и поэтому вопросы, связанные с переправкой мигрантов, торговлей людьми, идентификацией задержанных, их возвратом, весьма актуальны, а сотрудничество с международными партнерами дает возможность отслеживать основные мировые тенденции и проблемы, обмениваться опытом в миграционной сфере, и главное – вести конструктивный диалог.



"Я имел возможность донести уважаемому собранию позицию правительства Украины в сфере управления миграцией и то, что в Украине уже создана межведомственная рабочая группа по вопросам координации интегрированного управления границами. Уже в ближайшее время в Украине начнет работу группа советников ЕС, которые возглавляют и представляют пограничные и таможенные ведомства Финляндии и Литвы", – отметил он.



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Цигикал также сообщил, что в 2018 году только в рамках борьбы с торговлей людьми украинские пограничники приняли участие в десяти международных операциях с правоохранительными органами Молдовы, Польши, Испании, Греции, Италии, Europol и FRONTEX, в ходе которых среди прочего дискредитирован канал торговли людьми из Украины в Испанию, пресечена деятельность преступной группы в составе 22 человек, задержаны члены международной преступной группы, которая занималась изготовлением и сбытом поддельных паспортов стран ЕС. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Украина и ЕС в августе текущего года начинают секторальный проект в сфере интегрированного управления границей общей стоимостью около 60 млн евро. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Госпогранслужбы Петр Цигикал, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент "Имел две плодотворные встречи. С министром внутренних дел Турции кратко обсудили вопрос консолидации усилий в сфере управления миграционными процессами, а с генеральным директором ICMPD – вопросы взаимодействия в сфере пограничного и миграционного менеджмента. В ближайшее время мы начнем совместный секторальный проект в сфере интегрированного управления границей, общая стоимость которого составит примерно 60 млн евро", - отметил он.Предварительно, по словам Цигикала, реализация проекта начнется с августа текущего года. Подготовительные процессы уже завершились.Кроме этого, глава ГПСУ напомнил, что Украина географически расположена на перекрестке миграционных потоков с Востока в Европу, и поэтому вопросы, связанные с переправкой мигрантов, торговлей людьми, идентификацией задержанных, их возвратом, весьма актуальны, а сотрудничество с международными партнерами дает возможность отслеживать основные мировые тенденции и проблемы, обмениваться опытом в миграционной сфере, и главное – вести конструктивный диалог."Я имел возможность донести уважаемому собранию позицию правительства Украины в сфере управления миграцией и то, что в Украине уже создана межведомственная рабочая группа по вопросам координации интегрированного управления границами. Уже в ближайшее время в Украине начнет работу группа советников ЕС, которые возглавляют и представляют пограничные и таможенные ведомства Финляндии и Литвы", – отметил он.Цигикал также сообщил, что в 2018 году только в рамках борьбы с торговлей людьми украинские пограничники приняли участие в десяти международных операциях с правоохранительными органами Молдовы, Польши, Испании, Греции, Италии, Europol и FRONTEX, в ходе которых среди прочего дискредитирован канал торговли людьми из Украины в Испанию, пресечена деятельность преступной группы в составе 22 человек, задержаны члены международной преступной группы, которая занималась изготовлением и сбытом поддельных паспортов стран ЕС.





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