Раздел: Экономика
Мировые цены на нефть продолжают снижение
За сутки рыночная стоимость нефти Brent обвалилась на 3,74%, а марка WTI подешевела на 3,6%.
Мировые цены на нефть эталонных марок продолжают снижение во вторник после обвала в понедельник, вызванного заявлением президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные торгов 25 февраля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 по Киеву подешевели на $0,14 (0,22%) – до $64,62 за баррель. На торгах в понедельник их цена обвалилась на $2,36 (3,52%) и составляла на закрытие $64,76 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на $0,27 (0,49%) – до $55,21 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $1,78 (3,11%), до $55,48 за баррель.
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Падение цен произошло после того, как Дональд Трамп написал в Twitter: "Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он хрупок".
Мировые цены на нефть эталонных марок продолжают снижение во вторник после обвала в понедельник, вызванного заявлением президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные торгов 25 февраля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 по Киеву подешевели на $0,14 (0,22%) – до $64,62 за баррель. На торгах в понедельник их цена обвалилась на $2,36 (3,52%) и составляла на закрытие $64,76 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на $0,27 (0,49%) – до $55,21 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $1,78 (3,11%), до $55,48 за баррель.
Читайте также: Заработала крупнейшая и самая мощная солнечная электростанция в Украине
Падение цен произошло после того, как Дональд Трамп написал в Twitter: "Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он хрупок".
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