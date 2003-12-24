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Тайны, скрытые в архивах Ватикана. Фото

Тайны, скрытые в архивах Ватикана. ФотоВатикан скрывает множество мрачных тайн.

Тайный архив Ватикана уже не одно столетие является источником мифов и легенд. В секретном архиве Ватикана, который с конца XIX века поэтапно рассекречивают, хранится огромное собрание бесценных манускриптов — свидетельств могущества Святого Престола, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Здесь можно найти манускрипты, освещающие самые громкие процессы инквизиции, документы, оставшиеся со времени крестовых походов, рукописи известных мыслителей и ученых.

Тайны, скрытые в архивах Ватикана. Фото


Архив был выделен из библиотеки Ватикана в 1610 году при папе Павле V и с тех пор является самым крупным вместилищем тайн в мире. Общая протяженность стеллажей, разбитых на 650 отделов, составляет 85 километров — более 35 тысяч книг и документов.

Тайны, скрытые в архивах Ватикана. Фото


«Здесь все — от старой Европы до Азии, от открытия Америки до Второй мировой войны. Ни одна страна не ускользнула от нашего внимания», — говорит Серджио Пагано, хранитель ватиканского секретного архива. Ранее доступ к этим бумагам имели только избранные ученые.

Тайны, скрытые в архивах Ватикана. Фото


По некоторым данным, в архиве хранится наибольшее собрание оккультной литературы в мире. Впрочем, интерес главным образом вызывают не фолианты о мистических ритуалах, а исторические документы, охватывающие 16 веков истории человечества.

Тайны, скрытые в архивах Ватикана. Фото


Страница из протокола допроса Галилео Галилея с его подписью, 1638 год.

Тайны, скрытые в архивах Ватикана. Фото


Предсмертная записка Марии Антуанетты, написанная перед казнью, 1793 год.

Тайны, скрытые в архивах Ватикана. Фото


Приговор инквизиции, вынесенный астроному Джордано Бруно, 1600 год.

Тайны, скрытые в архивах Ватикана. Фото


Папа Клемент VII получил это письмо от английских пэров, извещающих его о свадьбе короля Генриха VII с Катериной Арагонской, 1530 год.

Тайны, скрытые в архивах Ватикана. Фото


Отчет о суде над тамплиерами, 231 показание на 60 метрах пергамента, 1311 год.

Тайны, скрытые в архивах Ватикана. Фото


Письмо папы Пия XI Адольфу Гитлеру в ответ на его послание, в котором рейхсканцлер Германии выразил надежду на укрепление связей с Ватиканом, 1934 год.

Тайны, скрытые в архивах Ватикана. Фото


Золотая булла папы Клемента VII по случаю коронации французского монарха Карла V, 1364 год.

Поражает широта связей Святого Престола с важными особами со всего мира. В архиве, например, хранится письмо вождя канадского племени оджибва 1887 года, в котором он благодарит Ватикан за присланного миссионера.

Тайны, скрытые в архивах Ватикана. Фото


Пурпурный пергамент, тисненный золотом, с описанием даров императора Священной Римской империи Оттона I церкви, 950 год.

Тайны, скрытые в архивах Ватикана. Фото


Письмо калифа Марокко папе Григорию VII, в котором он просит назначить нового епископа, 1250 год.

Тайны, скрытые в архивах Ватикана. Фото


Фрагмент последнего письма французской королевы Марии Стюарт папе Сикситу V, 1586 год.

Тайны, скрытые в архивах Ватикана. Фото


Доступ в архив для ученых открыли в 1924 году. Сначала рассекретили документы до середины XIX века. Постепенно объем доступных материалов наращивался, и сейчас специалисты имеют возможность изучать документы, касающиеся периода до 1939 года. Пару лет назад появилась информация о том, что Ватикан намерен рассекретить свои архивы времен Второй мировой.
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 Теги: Ватикан, архив

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Сегодня, 06:41 » Автор: Анна Мартынова
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