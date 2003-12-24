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Тайны, скрытые в архивах Ватикана. Фото
Ватикан скрывает множество мрачных тайн.
Тайный архив Ватикана уже не одно столетие является источником мифов и легенд. В секретном архиве Ватикана, который с конца XIX века поэтапно рассекречивают, хранится огромное собрание бесценных манускриптов — свидетельств могущества Святого Престола, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Здесь можно найти манускрипты, освещающие самые громкие процессы инквизиции, документы, оставшиеся со времени крестовых походов, рукописи известных мыслителей и ученых.
Архив был выделен из библиотеки Ватикана в 1610 году при папе Павле V и с тех пор является самым крупным вместилищем тайн в мире. Общая протяженность стеллажей, разбитых на 650 отделов, составляет 85 километров — более 35 тысяч книг и документов.
«Здесь все — от старой Европы до Азии, от открытия Америки до Второй мировой войны. Ни одна страна не ускользнула от нашего внимания», — говорит Серджио Пагано, хранитель ватиканского секретного архива. Ранее доступ к этим бумагам имели только избранные ученые.
По некоторым данным, в архиве хранится наибольшее собрание оккультной литературы в мире. Впрочем, интерес главным образом вызывают не фолианты о мистических ритуалах, а исторические документы, охватывающие 16 веков истории человечества.
Страница из протокола допроса Галилео Галилея с его подписью, 1638 год.
Предсмертная записка Марии Антуанетты, написанная перед казнью, 1793 год.
Приговор инквизиции, вынесенный астроному Джордано Бруно, 1600 год.
Папа Клемент VII получил это письмо от английских пэров, извещающих его о свадьбе короля Генриха VII с Катериной Арагонской, 1530 год.
Отчет о суде над тамплиерами, 231 показание на 60 метрах пергамента, 1311 год.
Письмо папы Пия XI Адольфу Гитлеру в ответ на его послание, в котором рейхсканцлер Германии выразил надежду на укрепление связей с Ватиканом, 1934 год.
Золотая булла папы Клемента VII по случаю коронации французского монарха Карла V, 1364 год.
Поражает широта связей Святого Престола с важными особами со всего мира. В архиве, например, хранится письмо вождя канадского племени оджибва 1887 года, в котором он благодарит Ватикан за присланного миссионера.
Пурпурный пергамент, тисненный золотом, с описанием даров императора Священной Римской империи Оттона I церкви, 950 год.
Письмо калифа Марокко папе Григорию VII, в котором он просит назначить нового епископа, 1250 год.
Фрагмент последнего письма французской королевы Марии Стюарт папе Сикситу V, 1586 год.
Доступ в архив для ученых открыли в 1924 году. Сначала рассекретили документы до середины XIX века. Постепенно объем доступных материалов наращивался, и сейчас специалисты имеют возможность изучать документы, касающиеся периода до 1939 года. Пару лет назад появилась информация о том, что Ватикан намерен рассекретить свои архивы времен Второй мировой.
Тайный архив Ватикана уже не одно столетие является источником мифов и легенд. В секретном архиве Ватикана, который с конца XIX века поэтапно рассекречивают, хранится огромное собрание бесценных манускриптов — свидетельств могущества Святого Престола, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Здесь можно найти манускрипты, освещающие самые громкие процессы инквизиции, документы, оставшиеся со времени крестовых походов, рукописи известных мыслителей и ученых.
Архив был выделен из библиотеки Ватикана в 1610 году при папе Павле V и с тех пор является самым крупным вместилищем тайн в мире. Общая протяженность стеллажей, разбитых на 650 отделов, составляет 85 километров — более 35 тысяч книг и документов.
«Здесь все — от старой Европы до Азии, от открытия Америки до Второй мировой войны. Ни одна страна не ускользнула от нашего внимания», — говорит Серджио Пагано, хранитель ватиканского секретного архива. Ранее доступ к этим бумагам имели только избранные ученые.
По некоторым данным, в архиве хранится наибольшее собрание оккультной литературы в мире. Впрочем, интерес главным образом вызывают не фолианты о мистических ритуалах, а исторические документы, охватывающие 16 веков истории человечества.
Страница из протокола допроса Галилео Галилея с его подписью, 1638 год.
Предсмертная записка Марии Антуанетты, написанная перед казнью, 1793 год.
Приговор инквизиции, вынесенный астроному Джордано Бруно, 1600 год.
Папа Клемент VII получил это письмо от английских пэров, извещающих его о свадьбе короля Генриха VII с Катериной Арагонской, 1530 год.
Отчет о суде над тамплиерами, 231 показание на 60 метрах пергамента, 1311 год.
Письмо папы Пия XI Адольфу Гитлеру в ответ на его послание, в котором рейхсканцлер Германии выразил надежду на укрепление связей с Ватиканом, 1934 год.
Золотая булла папы Клемента VII по случаю коронации французского монарха Карла V, 1364 год.
Поражает широта связей Святого Престола с важными особами со всего мира. В архиве, например, хранится письмо вождя канадского племени оджибва 1887 года, в котором он благодарит Ватикан за присланного миссионера.
Пурпурный пергамент, тисненный золотом, с описанием даров императора Священной Римской империи Оттона I церкви, 950 год.
Письмо калифа Марокко папе Григорию VII, в котором он просит назначить нового епископа, 1250 год.
Фрагмент последнего письма французской королевы Марии Стюарт папе Сикситу V, 1586 год.
Доступ в архив для ученых открыли в 1924 году. Сначала рассекретили документы до середины XIX века. Постепенно объем доступных материалов наращивался, и сейчас специалисты имеют возможность изучать документы, касающиеся периода до 1939 года. Пару лет назад появилась информация о том, что Ватикан намерен рассекретить свои архивы времен Второй мировой.
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