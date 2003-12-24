Только для взрослых: как выглядят японские «отели любви». Фото

Логово игривой похоти



В муравейнике оживленных улиц японских городов спрятаны многочисленные «отели любви» — удобные и довольно своеобразные места, предназначенные для сексуальных свиданий, сообщает



Уникальными такие места делает то, что специфика их оформления предназначена для всевозможных фетишистских утех и ролевых игр. Но как же они выглядят? Может быть, это всего лишь очередная городская легенда, или такие места действительно существуют?



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Фотограф Мисти Кислер (Misty Keasler) дала волю своему любопытству и проникла в самое сердце этих многочисленных пристанищ игривой похоти. «Что же она там увидела?» — спросите вы. Фото чуть ниже.



























Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В муравейнике оживленных улиц японских городов спрятаны многочисленные «отели любви» — удобные и довольно своеобразные места, предназначенные для сексуальных свиданий, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture Уникальными такие места делает то, что специфика их оформления предназначена для всевозможных фетишистских утех и ролевых игр. Но как же они выглядят? Может быть, это всего лишь очередная городская легенда, или такие места действительно существуют?Фотограф Мисти Кислер (Misty Keasler) дала волю своему любопытству и проникла в самое сердце этих многочисленных пристанищ игривой похоти. «Что же она там увидела?» — спросите вы. Фото чуть ниже.



