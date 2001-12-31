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Компактный дом на колесах, в котором есть все необходимое. Фото

Компактный дом на колесах, в котором есть все необходимое. ФотоВнутри он больше, чем кажется.

Каким должен быть дом на колесах? Неоспоримым качеством является его мобильность или скорее компактность. Правда, обычно дома на колёсах не могут похвастаться просторным интерьером. Но появившийся недавно трейлер разрушил все стереотипы, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Компактный дом на колесах, в котором есть все необходимое. Фото


Совсем недавно на рынок домов на колесах вышло новое творение студии Handcrafted Movement, которая в начале 2017 года уже порадовала всех любителей кочевого досуга самым практичным трейлером в истории. На сей раз был выпущен относительно компактный, а с виду и вовсе крошечный, дом на колесах, который на самом деле очень просторный внутри. Все потому, что дизайнеры Pacific Harmony (именно так называется новинка) смогли невероятно рационально и продуманно использовать все имеющееся в их распоряжении внутреннее пространство трейлера.

Компактный дом на колесах, в котором есть все необходимое. Фото


Попав внутрь Pacific Harmony, будет трудно признать, что этакое чудо – самый обычный трейлер. Будь в помещении несколько жилых комнат, так и вовсе можно было бы принять новинку за полноценный дачный домик. Однако внутренние стенки в случае с новинкой непозволительная роскошь, а потому отделен был только санузел.

Компактный дом на колесах, в котором есть все необходимое. Фото


По наполнению разнообразными благами трейлер полностью соответствует современным трендам и запросам не хардкорных путешественников, которые не хотят или не готовы полностью отказываться от домашнего комфорта, и даже будучи на природе желают не расставаться с цивилизаций. Поэтому внутри дома-прицепа есть настоящий диван, удобная кухня и внушительных размеров телевизор. К слову, кухня и вовсе выглядит по-домашнему, а полноценный санузел заставит на минуты забыть о том, что вокруг дикая (или не очень) природа.

Компактный дом на колесах, в котором есть все необходимое. Фото


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Создавался Pacific Harmony для путешествиях двух человек, однако в действительности, трейлер можно смело использовать и для отдыха на природе всей семьей. Возможность организовать дополнительные спальные места так, чтобы не ночевать, друг у друга на голове, в прицепе есть. На стоянке есть даже возможность собрать настоящее деревянное крыльцо, которое легко и быстро монтируется.
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 Теги: дом на колесах, интерьер

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Сегодня, 20:16 » Автор: Анна Мартынова
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