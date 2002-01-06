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Боремся с лишним весом - мотивирующие снимки. Фото
Они могут гордиться своими достижениями.
Все эти люди страдали ожирением, но смогли найти в себе силы, чтобы дать решительный бой проблеме избыточного веса. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
Их старания были сполна вознаграждены, они стали выглядеть и чувствовать себя гораздо лучше.
Читайте также: Привычки, мешающие расстаться с лишним весом
Все эти люди страдали ожирением, но смогли найти в себе силы, чтобы дать решительный бой проблеме избыточного веса. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
Их старания были сполна вознаграждены, они стали выглядеть и чувствовать себя гораздо лучше.
Читайте также: Привычки, мешающие расстаться с лишним весом
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