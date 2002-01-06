» » Боремся с лишним весом - мотивирующие снимки. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Боремся с лишним весом - мотивирующие снимки. Фото

Боремся с лишним весом - мотивирующие снимки. Фото Они могут гордиться своими достижениями.

Все эти люди страдали ожирением, но смогли найти в себе силы, чтобы дать решительный бой проблеме избыточного веса. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.

Их старания были сполна вознаграждены, они стали выглядеть и чувствовать себя гораздо лучше.

Читайте также: Привычки, мешающие расстаться с лишним весом

Боремся с лишним весом - мотивирующие снимки. Фото
Боремся с лишним весом - мотивирующие снимки. Фото
Боремся с лишним весом - мотивирующие снимки. Фото
Боремся с лишним весом - мотивирующие снимки. Фото
Боремся с лишним весом - мотивирующие снимки. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: лишний вес, мотивация, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:30 » Автор: Наталья Кошелева
     497
     0

Похожие новости по теме

Мотивирующие снимки людей, сумевших расстаться с лишним весом. Фото Мотивирующие снимки людей, сумевших расстаться с лишним весом. Фото

Они могут гордиться своими достижениями.

Вот это мотивация: люди, сумевшие победить лишний вес. Фото Вот это мотивация: люди, сумевшие победить лишний вес. Фото

Больше никаких оправданий.

Мотивирующие снимки людей, сумевших справиться с лишним весом. Фото Мотивирующие снимки людей, сумевших справиться с лишним весом. Фото

Похудение - это большой труд.

Сбросив лишний вес, девушка обрекла себя на новые проблемы. Фото Сбросив лишний вес, девушка обрекла себя на новые проблемы. Фото

Девушка жалеет о быстрой потери веса.

Такими оригинальными педагогами ученики могут только гордиться. Фото Такими оригинальными педагогами ученики могут только гордиться. Фото

Снимки мотивирующих и веселых учителей.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх