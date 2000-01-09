Для миллиардеров: пять самых дорогих в мире смартфонов. Фото

Каждый из них астрономически дорог.



Несколько десятилетий назад мобильный телефон уже сам по себе был предметом роскоши. Сегодня уже не просто телефон, а смартфон есть чуть ли не у каждого. С распространением и популяризацией данного вида гаджетов, изменилось не только положение дел с его доступностью, но и подходы к роскоши. Смартфоны все еще могут быть роскошью, вот только для этого им приходится «окунуться» в золото и бриллианты, передает



1. iPhone 3G King’s Button







Это чудо было сделано много лет назад австрийским ювелиром Питером Алоиссоном по специальном заказу. Цена такого смартфона 2.4 млн долларов, что делаете его одним из самых дорогих смартфонов на планете даже сегодня. Корпус устройства изготовлен из жёлтого, розового и белого золота. Телефон украшен 139 бриллиантами, один из которых весит 5 карата.



2. Supreme Goldstriker iPhone 3G







На создание этого телефона ушло десять месяцев, и потребовалась кропотливая работа нескольких ювелиров. Сделан необычный смартфон ценой в 3.2 млн долларов мастерской Стюарта Хьюза. По некоторым данным, Goldstriker сделан в единственном экземпляре для некого богача из Австралии. Для создания необычного образа пришлось использовать 136 бриллиантов и 271 грамм золота. Также под Goldstriker собрали специальный сундучок для хранения, который также украшен драгоценностями.



3. Diamond Rose iPhone 4







Творение мастерской Стюарта Хьюза. Телефон создан группой высококлассных мастеров. Название не двусмысленно указывает на то, что главной особенностью этого старенького iPhone 4, является наличие на нем бриллиантов, коих на корпусе ровно 600. Сам корпус отлит из розового золота. Сделан телефон был в единственном экземпляре по заказу одного миллионера. Клавиша управления сделана из платины. Стоимость – 8 млн долларов.



4. iPhone 5 Black Diamond







Купить такое чудо можно примерно за 15.3 млн долларов США. В свое время этот смартфон был признан вторым по дороговизне в мире. Изготовлен он ювелирной студией Стюарта Хьюза. Примечательнейшим моментом дизайна смартфона является надежнейшее сапфировое стекло, которым защищен экран. Золотой корпус весит 135 грамм. Кнопку «домой» украшает редкий черный бриллиант, стоимостью в 14 млн долларов. Кроме него в смартфоне еще около 600 камней.



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5. Falcon SuperNova iPhone 6







До сих пор этот смартфон остается одним из самых дорогих на планете. Он был сделан ювелирной компанией Falcon Luxury Group. Всего таких смартфонов выпущено 21 штука. Цена одного такого эксклюзивного девайса колеблется от 1.6 млн до 48.5 млн долларов. Такая стоимость обусловлена использованием платины и золота для создания корпуса и инкрустацией невероятно дорогих и редких камней в этот самый корпус. К устройству прилагается 5-летняя гарантия и доступ к специальному сервису ювелирной компании. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Несколько десятилетий назад мобильный телефон уже сам по себе был предметом роскоши. Сегодня уже не просто телефон, а смартфон есть чуть ли не у каждого. С распространением и популяризацией данного вида гаджетов, изменилось не только положение дел с его доступностью, но и подходы к роскоши. Смартфоны все еще могут быть роскошью, вот только для этого им приходится «окунуться» в золото и бриллианты, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate Это чудо было сделано много лет назад австрийским ювелиром Питером Алоиссоном по специальном заказу. Цена такого смартфона 2.4 млн долларов, что делаете его одним из самых дорогих смартфонов на планете даже сегодня. Корпус устройства изготовлен из жёлтого, розового и белого золота. Телефон украшен 139 бриллиантами, один из которых весит 5 карата.На создание этого телефона ушло десять месяцев, и потребовалась кропотливая работа нескольких ювелиров. Сделан необычный смартфон ценой в 3.2 млн долларов мастерской Стюарта Хьюза. По некоторым данным, Goldstriker сделан в единственном экземпляре для некого богача из Австралии. Для создания необычного образа пришлось использовать 136 бриллиантов и 271 грамм золота. Также под Goldstriker собрали специальный сундучок для хранения, который также украшен драгоценностями.Творение мастерской Стюарта Хьюза. Телефон создан группой высококлассных мастеров. Название не двусмысленно указывает на то, что главной особенностью этого старенького iPhone 4, является наличие на нем бриллиантов, коих на корпусе ровно 600. Сам корпус отлит из розового золота. Сделан телефон был в единственном экземпляре по заказу одного миллионера. Клавиша управления сделана из платины. Стоимость – 8 млн долларов.Купить такое чудо можно примерно за 15.3 млн долларов США. В свое время этот смартфон был признан вторым по дороговизне в мире. Изготовлен он ювелирной студией Стюарта Хьюза. Примечательнейшим моментом дизайна смартфона является надежнейшее сапфировое стекло, которым защищен экран. Золотой корпус весит 135 грамм. Кнопку «домой» украшает редкий черный бриллиант, стоимостью в 14 млн долларов. Кроме него в смартфоне еще около 600 камней.До сих пор этот смартфон остается одним из самых дорогих на планете. Он был сделан ювелирной компанией Falcon Luxury Group. Всего таких смартфонов выпущено 21 штука. Цена одного такого эксклюзивного девайса колеблется от 1.6 млн до 48.5 млн долларов. Такая стоимость обусловлена использованием платины и золота для создания корпуса и инкрустацией невероятно дорогих и редких камней в этот самый корпус. К устройству прилагается 5-летняя гарантия и доступ к специальному сервису ювелирной компании.



