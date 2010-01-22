Раздел: Фоторепортажи
Названы самые перспективные актеры Голливуда. Фото
Они снимаются все чаще.
Снимки знаменитого молодого поколения Голливуда, что только начинают свой длинный карьерный путь. Они молоды, полны сил, уверенности и таланта. Именно на них возложена миссия не только поддерживать уровень кинематографа, но еще и суметь доказать, что всегда есть куда расти. Для молодых людей каждый из них может послужить примером, для более старшего поколения они являются гордостью и надеждой на превосходное будущее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Камерон Монахэн
Хлоя Грейс Морец, 18 лет
Эль Фаннинг, 17 лет
Ариель Уинтер, 18 лет
Логан Лерман, 23 года
Анна-София Робб, 21 год
Дакота Фаннинг, 21 год
Энсел Элгорт, 21 год
Эмма Робертс, 24 года
Дилан О’Брайен, 23 года
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Шейлин Вудли, 23 года
Снимки знаменитого молодого поколения Голливуда, что только начинают свой длинный карьерный путь. Они молоды, полны сил, уверенности и таланта. Именно на них возложена миссия не только поддерживать уровень кинематографа, но еще и суметь доказать, что всегда есть куда расти. Для молодых людей каждый из них может послужить примером, для более старшего поколения они являются гордостью и надеждой на превосходное будущее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Названы самые высокооплачиваемые актеры телевидения. Фото
Камерон Монахэн
Хлоя Грейс Морец, 18 лет
Эль Фаннинг, 17 лет
Ариель Уинтер, 18 лет
Логан Лерман, 23 года
Анна-София Робб, 21 год
Дакота Фаннинг, 21 год
Энсел Элгорт, 21 год
Эмма Робертс, 24 года
Дилан О’Брайен, 23 года
Читайте также: Фэшн-террористы: эпатажные модники, которые рассмешат любого
Шейлин Вудли, 23 года
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