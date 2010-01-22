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Раздел: Фоторепортажи  
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Названы самые перспективные актеры Голливуда. Фото

Названы самые перспективные актеры Голливуда. ФотоОни снимаются все чаще.

Снимки знаменитого молодого поколения Голливуда, что только начинают свой длинный карьерный путь. Они молоды, полны сил, уверенности и таланта. Именно на них возложена миссия не только поддерживать уровень кинематографа, но еще и суметь доказать, что всегда есть куда расти. Для молодых людей каждый из них может послужить примером, для более старшего поколения они являются гордостью и надеждой на превосходное будущее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Камерон Монахэн

Названы самые перспективные актеры Голливуда. Фото


Хлоя Грейс Морец, 18 лет

Названы самые перспективные актеры Голливуда. Фото


Эль Фаннинг, 17 лет

Названы самые перспективные актеры Голливуда. Фото


Ариель Уинтер, 18 лет

Названы самые перспективные актеры Голливуда. Фото


Логан Лерман, 23 года

Названы самые перспективные актеры Голливуда. Фото


Анна-София Робб, 21 год

Названы самые перспективные актеры Голливуда. Фото


Дакота Фаннинг, 21 год

Названы самые перспективные актеры Голливуда. Фото


Энсел Элгорт, 21 год

Названы самые перспективные актеры Голливуда. Фото


Эмма Робертс, 24 года

Названы самые перспективные актеры Голливуда. Фото


Дилан О’Брайен, 23 года

Названы самые перспективные актеры Голливуда. Фото


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Шейлин Вудли, 23 года

Названы самые перспективные актеры Голливуда. Фото
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 Теги: актеры, Голливуд

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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