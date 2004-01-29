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Самые красивые девушки родом из Каталонии. Фото

Самые красивые девушки родом из Каталонии. ФотоЗдесь живут красивые люди.

Каталонцы - народ, проживающий по большей части на северо-востоке Испании. Самыми известными каталонцами являются художник Сальвадор Дали и архитектор Антонио Гауди, чьи творения, например, собор Святого семейства, являются лицом Барселоны. Одним же из главных достоинств Каталонии являются ее горячие красотки. В этой статье будет представлен рейтинг самых красивых из них, передает Телеграф.

Самые красивые девушки родом из Каталонии. Фото


10. Карла Ньето / Carla Nieto (род. 30 ноября 1983, Жирона, Каталония) - испанская актриса, известная по роли Ирис в сериале "Ангел или демон" (2011).

Самые красивые девушки родом из Каталонии. Фото


9. Сильвия Перес Крус / Sílvia Pérez Cruz (род. 15 февраля 1983, Палафружель, Каталония) - испанская певица, работающая в жанрах фламенко, джаза и классической музыки. В 2015 году дебютировала в качестве актрисы, сыграв главную роль в музыкальном фильме на каталанском языке "Cerca de tu casa" (Рядом с вашим домом), за этот фильм она получила премию "Гойя" в номинации "Лучшая оригинальная песня". До этого она также выигрывала премию Гойя в той же номинации за исполнении песни в испанском фильме "Белоснежка" (2012).

Самые красивые девушки родом из Каталонии. Фото


8. Ванесса Лоренцо / Vanessa Lorenzo (род. 7 января 1977, Барселона) - модель. Работала в Париже, Лондоне, Нью-Йорке. Состоит в гражданском браке с бывшим капитаном футбольного клуба "Барселона" Карлесом Пуйолем. У пары двое дочерей.

Самые красивые девушки родом из Каталонии. Фото


7. Клаудия Бассолс / Claudia Bassols (род. 3 октября 1979, Барселона) - испанская актриса.

Самые красивые девушки родом из Каталонии. Фото


6. Летисия Зуолага / Leticia Zuloaga (род. 18 августа 1992, Барселона) - испанская модель. Рост 177 см., параметры фигуры 86-60-86.

Самые красивые девушки родом из Каталонии. Фото


5. Мариан Агилера / Marián Aguilera (род. 12 марта 1977, Барселона) - испанская актриса.

Самые красивые девушки родом из Каталонии. Фото


4. Астрид Берже-Фрисби / Astrid Berges-Frisbey - франко-испанская актриса и модель. Родилась в Барселоне 26 мая 1986. Её отец - каталонец, мать - американка с французскими корнями. Наиболее известна ролью русалки Сирены в фильме "Пираты Карибского моря: На странных берегах" (2011), Софи в фильме "Я - начало" (2014) и мага в фильме "Меч короля Артура" (2017).

Самые красивые девушки родом из Каталонии. Фото


3. Нурия Риал / Nuria Rial (род. 1975, Манреса, Каталония) - испанская оперная певица (сопрано).

Самые красивые девушки родом из Каталонии. Фото


2. Мирейя Лалагуна Ройо / Mireia Lalaguna Royo (род. 28 ноября 1992, Барселона) - Мисс мира 2015. Годом ранее она выиграла конкурс Miss Atlántico Internacional (этот конкурс проводится среди девушек из стран Латинской Америки, также в нем участвует Испания).

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Самые красивые девушки родом из Каталонии. Фото


1. Испанская актриса Ирене Монтала / Irene Montalà (род. 18 июля 1976, Барселона). Наиболее известные роли: Ребекка в испанском мистическом сериале "Черная лагуна" (2007-2010) и Хулия в испанском постапокалиптическом сериале
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 Теги: Каталония, красота

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Сегодня, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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