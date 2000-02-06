Мужчина за 30 тысяч фунтов превратил остров в комфортную обитель. Фото

Он провел на острове половину жизни.



Роберт МакГилл купил остров Каркасс 44 года назад. Покупка обошлась ему в 30 тысяч фунтов. Он переехал на остров вместе с женой. Там они вырастили сына и дочь, а теперь держат небольшую гостиницу для туристов. По словам МаГилла, изоляция не тяготит его – напротив, он чувствует себя прекрасно в окружении коров, овец и пингвинов, передает



Остров Каркасс в Фолклендском архипелаге – небольшой песчаный островок. Он насчитывает всего лишь 10 километров в длину и 2,5 километра в ширину в самой широкой точке. Несмотря на отдаленность от цивилизации и постоянные ветра, 72-летний Роберт МакГилл чувствует себя здесь прекрасно и с удовольствием называет это место своим домом.



Фермер МакГилл наткнулся на островок 44 года назад. Получив кредит в банке, он купил остров за 30 тысяч фунтов. Раньше он жил в Стэнли, столице Фолклендов, но, по его словам, устал от шума и толпы. «Я работал на судах, – рассказывает МакГилл, – но со временм понял, что мне не хочется постоянно общаться с людьми, и я хочу более спокойной жизни».



До того, как приобрести Каркасс, Роб вместе с женой Лорейн некоторое время прожил на Острове морского льва. Но, в конце концов, они выбрали Каркасс, поскольку он располагался севернее, а значит, ближе к соседним островам. Переехав на остров, пара возвратила к жизни ферму, построенную в 1872 году, и устроила на Каркассе небольшую гостиницу.







Семья МакГилл прожила на Каркассе 44 года в полной изоляции от мира.







Сегодня у МакГиллов около 2000 овец, 200 коров и огород с картошкой и морковью. Для получения электричества они используют ветровую турбину и два дизель-генератора. Для поездок по острову и вокруг него они держат джип Land Roverи лодку. На острове есть небольшая взлетно-посадочная полоса – примерно дважды в месяц самолет привозит МакГиллам товары повседневного спроса. Для доставки более крупных товаров используется паром, который приходит на Каркасс каждые шесть недель.



«Дни пролетают очень быстро, – говорит МакГилл. – К нам приезжают интересные люди. У нас работает пять человек – пекарь, повар и садовники. У нас в изобилии имеется баранина, коровы обеспечивают нас молоком, маслом и сливками. Сыр мы покупаем – это удобнее, чем делать свой. Мы не держим кур, но магазин, где можно купить яйца, находится от нас в десяти минутах полета».



По словам МакГиллов, Каркасс – идеальное место для семейного гнездышка. Они вырастили здесь сына и дочь. Когда дети подросли, МакГиллы, как большинство родителей, живущих на Фолклендах, отправили их в школу-интернат в Стэнли. Там они и застряли, когда 2 апреля 1982 года началась Фолклендская война между Великобританией и Аргентиной.







В момент, когда началась война, жена Роба бла с детьми в Стэнли, а сам он оставался на острове. Прошло несколько дней, прежде чем лорейн с двумя детьми смогла пробраться в порт и сесть на судно, шедшее на Каркасс.







Во время 74-дневной войны семья приняла на остров эвакуированных. «Мы ощущали себя в изоляции, – вспоминает МакГилл. – Самолеты не летали, почта не ходила. Радио работало с перебоями, связаться с врачом можно было не всегда. Мы только и делали, что пытались поймать новости радио ВВС и надеялись на лучший исход. В том году все чувствовали, что что-то приближается, – над островами летало много вертолетов, люди перешептывались… Но никто не думал, что конфликт начнется так быстро».



К счастью, война закончилась уже через пару месяцев: 14 июня 1982 года Аргентина сдалась и Фолклендские острова вернулись под контроль Британии. Это время Роб до сих пор вспоминает с напряжением: «Я чувствовал себя как будто привязанным и абсолютно беспомощным, – говорил он. – К тому же все маленькие самолет, которые летали по островам, были уничтожены. Хорошо, что все быстро закончилось».







Со временем для МакГилла незаменимым подспорьем стал интернет. «Он очень удобен, если живешь на острове», – говорит он. В частности, из интернета фермер регулярно узнает прогнозы погоды.







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По словам МакГилла, они с женой очень довольны своей жизнью в их личном маленьком раю. Мечта Роба 44-летней давности сбылась – он живет тихой и уединенной жизнью, которая принесла ему счастье.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Роберт МакГилл купил остров Каркасс 44 года назад. Покупка обошлась ему в 30 тысяч фунтов. Он переехал на остров вместе с женой. Там они вырастили сына и дочь, а теперь держат небольшую гостиницу для туристов. По словам МаГилла, изоляция не тяготит его – напротив, он чувствует себя прекрасно в окружении коров, овец и пингвинов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер Остров Каркасс в Фолклендском архипелаге – небольшой песчаный островок. Он насчитывает всего лишь 10 километров в длину и 2,5 километра в ширину в самой широкой точке. Несмотря на отдаленность от цивилизации и постоянные ветра, 72-летний Роберт МакГилл чувствует себя здесь прекрасно и с удовольствием называет это место своим домом.Фермер МакГилл наткнулся на островок 44 года назад. Получив кредит в банке, он купил остров за 30 тысяч фунтов. Раньше он жил в Стэнли, столице Фолклендов, но, по его словам, устал от шума и толпы. «Я работал на судах, – рассказывает МакГилл, – но со временм понял, что мне не хочется постоянно общаться с людьми, и я хочу более спокойной жизни».До того, как приобрести Каркасс, Роб вместе с женой Лорейн некоторое время прожил на Острове морского льва. Но, в конце концов, они выбрали Каркасс, поскольку он располагался севернее, а значит, ближе к соседним островам. Переехав на остров, пара возвратила к жизни ферму, построенную в 1872 году, и устроила на Каркассе небольшую гостиницу.Семья МакГилл прожила на Каркассе 44 года в полной изоляции от мира.Сегодня у МакГиллов около 2000 овец, 200 коров и огород с картошкой и морковью. Для получения электричества они используют ветровую турбину и два дизель-генератора. Для поездок по острову и вокруг него они держат джип Land Roverи лодку. На острове есть небольшая взлетно-посадочная полоса – примерно дважды в месяц самолет привозит МакГиллам товары повседневного спроса. Для доставки более крупных товаров используется паром, который приходит на Каркасс каждые шесть недель.«Дни пролетают очень быстро, – говорит МакГилл. – К нам приезжают интересные люди. У нас работает пять человек – пекарь, повар и садовники. У нас в изобилии имеется баранина, коровы обеспечивают нас молоком, маслом и сливками. Сыр мы покупаем – это удобнее, чем делать свой. Мы не держим кур, но магазин, где можно купить яйца, находится от нас в десяти минутах полета».По словам МакГиллов, Каркасс – идеальное место для семейного гнездышка. Они вырастили здесь сына и дочь. Когда дети подросли, МакГиллы, как большинство родителей, живущих на Фолклендах, отправили их в школу-интернат в Стэнли. Там они и застряли, когда 2 апреля 1982 года началась Фолклендская война между Великобританией и Аргентиной.В момент, когда началась война, жена Роба бла с детьми в Стэнли, а сам он оставался на острове. Прошло несколько дней, прежде чем лорейн с двумя детьми смогла пробраться в порт и сесть на судно, шедшее на Каркасс.Во время 74-дневной войны семья приняла на остров эвакуированных. «Мы ощущали себя в изоляции, – вспоминает МакГилл. – Самолеты не летали, почта не ходила. Радио работало с перебоями, связаться с врачом можно было не всегда. Мы только и делали, что пытались поймать новости радио ВВС и надеялись на лучший исход. В том году все чувствовали, что что-то приближается, – над островами летало много вертолетов, люди перешептывались… Но никто не думал, что конфликт начнется так быстро».К счастью, война закончилась уже через пару месяцев: 14 июня 1982 года Аргентина сдалась и Фолклендские острова вернулись под контроль Британии. Это время Роб до сих пор вспоминает с напряжением: «Я чувствовал себя как будто привязанным и абсолютно беспомощным, – говорил он. – К тому же все маленькие самолет, которые летали по островам, были уничтожены. Хорошо, что все быстро закончилось».Со временем для МакГилла незаменимым подспорьем стал интернет. «Он очень удобен, если живешь на острове», – говорит он. В частности, из интернета фермер регулярно узнает прогнозы погоды.По словам МакГилла, они с женой очень довольны своей жизнью в их личном маленьком раю. Мечта Роба 44-летней давности сбылась – он живет тихой и уединенной жизнью, которая принесла ему счастье.



