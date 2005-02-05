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Артефакты, доказывающие существование инопланетян. Фото
Эта тема давно беспокоит уфологов.
Охотник за древними артефактами - ученый Клаус Дона обнаружил в одной из мексиканских пещер каменные НЛО и фигурки пилотов, управлявших когда-то летающими тарелками. Пока ученые пытаются разобраться, что к чему, конспирологи уже давно обвиняют древний народ, проживающий в Центральной Мексике, в контакте с инопланетными существами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Очередная находка для многих подтверждает присутствие пришельцев на Земле тысячи лет назад. В пещере ученому удалось обнаружить «летающие тарелки», саркофаги и фигурки существ с удлиненными черепами и огромными глазами.
Клаус Дон предполагает, что этим находкам около 7000 лет. С помощью новинок эксперты пытаются узнать о супертехнологиях, которыми, возможно, обладали «братья по разуму».
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Напомним, что ранее в мексиканской пещере были найдены барельефы с изображением инопланетян.
Охотник за древними артефактами - ученый Клаус Дона обнаружил в одной из мексиканских пещер каменные НЛО и фигурки пилотов, управлявших когда-то летающими тарелками. Пока ученые пытаются разобраться, что к чему, конспирологи уже давно обвиняют древний народ, проживающий в Центральной Мексике, в контакте с инопланетными существами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Очередная находка для многих подтверждает присутствие пришельцев на Земле тысячи лет назад. В пещере ученому удалось обнаружить «летающие тарелки», саркофаги и фигурки существ с удлиненными черепами и огромными глазами.
Клаус Дон предполагает, что этим находкам около 7000 лет. С помощью новинок эксперты пытаются узнать о супертехнологиях, которыми, возможно, обладали «братья по разуму».
Читайте также: Фэшн-террористы: эпатажные модники, которые рассмешат любого
Напомним, что ранее в мексиканской пещере были найдены барельефы с изображением инопланетян.
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