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Украинская красавица покорила Instagram образом куклы. Фото

Украинская красавица покорила Instagram образом куклы. ФотоЕще одна "кукла" из Одессы.

Знакомьтесь, очередная последовательница моды на живых кукол из Одессы - 20 летняя Алина Ковалевская. По внешнему виду и поведению она очень похожа на известную "куклу" Валерию Лукьянову. На фотографиях такие девушки абсолютно без эмоциональны, их фарфоровые лица безжизненны и не выражают никаких эмоций, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Украинская красавица покорила Instagram образом куклы. Фото
Украинская красавица покорила Instagram образом куклы. Фото
Украинская красавица покорила Instagram образом куклы. Фото
Украинская красавица покорила Instagram образом куклы. Фото
Украинская красавица покорила Instagram образом куклы. Фото
Украинская красавица покорила Instagram образом куклы. Фото
Украинская красавица покорила Instagram образом куклы. Фото
Украинская красавица покорила Instagram образом куклы. Фото
Украинская красавица покорила Instagram образом куклы. Фото
Украинская красавица покорила Instagram образом куклы. Фото
Украинская красавица покорила Instagram образом куклы. Фото
Украинская красавица покорила Instagram образом куклы. Фото
Украинская красавица покорила Instagram образом куклы. Фото
Украинская красавица покорила Instagram образом куклы. Фото
Украинская красавица покорила Instagram образом куклы. Фото
Украинская красавица покорила Instagram образом куклы. Фото
Украинская красавица покорила Instagram образом куклы. Фото
Украинская красавица покорила Instagram образом куклы. Фото
Украинская красавица покорила Instagram образом куклы. Фото
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 Теги: кукла, Instagram

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Сегодня, 13:12 » Автор: Анна Мартынова
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