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Украинская красавица покорила Instagram образом куклы. Фото
Еще одна "кукла" из Одессы.
Знакомьтесь, очередная последовательница моды на живых кукол из Одессы - 20 летняя Алина Ковалевская. По внешнему виду и поведению она очень похожа на известную "куклу" Валерию Лукьянову. На фотографиях такие девушки абсолютно без эмоциональны, их фарфоровые лица безжизненны и не выражают никаких эмоций, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Знакомьтесь, очередная последовательница моды на живых кукол из Одессы - 20 летняя Алина Ковалевская. По внешнему виду и поведению она очень похожа на известную "куклу" Валерию Лукьянову. На фотографиях такие девушки абсолютно без эмоциональны, их фарфоровые лица безжизненны и не выражают никаких эмоций, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Необычные рынки в разных странах мира. Фото
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