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Яркие краски традиционного украинского костюма. Фото
Красочная подборка родных нашей душе традиционных украинских костюмов.
Во все времена, национальная одежда являлась настоящим символом страны, и демонстрировала культуру, традиции и особенности народа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Для изготовления применялись простые, но плотные ткани, украшенные вышивкой или другими декоративными элементами. Одним из примеров богатой культуры и истории, является украинский национальный костюм.
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Одежда отличается яркостью, и даже сегодня старинные мотивы используются в создании современных моделей.
Во все времена, национальная одежда являлась настоящим символом страны, и демонстрировала культуру, традиции и особенности народа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Для изготовления применялись простые, но плотные ткани, украшенные вышивкой или другими декоративными элементами. Одним из примеров богатой культуры и истории, является украинский национальный костюм.
Читайте также: Яркие краски осени на снимках талантливого фотографа. Фото
Одежда отличается яркостью, и даже сегодня старинные мотивы используются в создании современных моделей.
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