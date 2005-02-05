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Яркие краски традиционного украинского костюма. Фото

Яркие краски традиционного украинского костюма. ФотоКрасочная подборка родных нашей душе традиционных украинских костюмов.

Во все времена, национальная одежда являлась настоящим символом страны, и демонстрировала культуру, традиции и особенности народа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Для изготовления применялись простые, но плотные ткани, украшенные вышивкой или другими декоративными элементами. Одним из примеров богатой культуры и истории, является украинский национальный костюм.

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Одежда отличается яркостью, и даже сегодня старинные мотивы используются в создании современных моделей.

Яркие краски традиционного украинского костюма. Фото
Яркие краски традиционного украинского костюма. Фото
Яркие краски традиционного украинского костюма. Фото
Яркие краски традиционного украинского костюма. Фото
Яркие краски традиционного украинского костюма. Фото
Яркие краски традиционного украинского костюма. Фото
Яркие краски традиционного украинского костюма. Фото
Яркие краски традиционного украинского костюма. Фото
Яркие краски традиционного украинского костюма. Фото
Яркие краски традиционного украинского костюма. Фото
Яркие краски традиционного украинского костюма. Фото
Яркие краски традиционного украинского костюма. Фото
Яркие краски традиционного украинского костюма. Фото
Яркие краски традиционного украинского костюма. Фото
Яркие краски традиционного украинского костюма. Фото
Яркие краски традиционного украинского костюма. Фото
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 Теги: Украина, костюм

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Сегодня, 12:51 » Автор: Татьяна Ларина
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