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Так выглядит современная школа в Швейцарии. Фото
В каждом классе имеется помещение для групповой работы, отделённое застеклённой стеной и стеллажом
В ответ на значительный рост населения власти небольшого городка Альшвиль, Швейцария, который почти сливается с Базелем, объявили конкурс на строительство школы, рассчитанной на 600 детей. Выигравшая соревнование студия BUR Architekten осуществила проект, представляющий собой два здания, соединённых большим крытым переходом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Большое количество значительных открытых пространств не только отвечает современным педагогическим подходам, но и делает постройку доступной и привлекательной для всего местного сообщества.
В каждом классе имеется помещение для групповой работы, отделённое застеклённой стеной и стеллажом, что позволяют учителям и воспитанникам самим решать степень её желаемой прозрачности, заполняя полки более или менее плотно. Это же происходит и с прозрачными подразделениями между классами и общими зонами. В обоих случаях архитекторы стремились поощрить пользователей распоряжаться этими помещениями по своему усмотрению.
Решение о размещении спортивного зала на втором этаже освободило первый уровень для большой аудитории, которая приобрела очень публичный характер. Вскоре после введения здания в строй это пространство перестало быть просто частью школы, став популярным местом проведения политических встреч, концертов и театральных представлений.
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Непрерывность этого горизонтального покрытия, имеющего особые цвета в разных областях, подчёркивает дифференцирование этажей и функциональных зон школы. Каждый трубчатый элемент — шириной шесть метров и выполненный в одном из десяти оттенков — выступает отдельным пикселем. Цветовая игра фасадов поощряет активное восприятие архитектуры, делая здание большого размера цельным и выразительным.
В ответ на значительный рост населения власти небольшого городка Альшвиль, Швейцария, который почти сливается с Базелем, объявили конкурс на строительство школы, рассчитанной на 600 детей. Выигравшая соревнование студия BUR Architekten осуществила проект, представляющий собой два здания, соединённых большим крытым переходом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Большое количество значительных открытых пространств не только отвечает современным педагогическим подходам, но и делает постройку доступной и привлекательной для всего местного сообщества.
В каждом классе имеется помещение для групповой работы, отделённое застеклённой стеной и стеллажом, что позволяют учителям и воспитанникам самим решать степень её желаемой прозрачности, заполняя полки более или менее плотно. Это же происходит и с прозрачными подразделениями между классами и общими зонами. В обоих случаях архитекторы стремились поощрить пользователей распоряжаться этими помещениями по своему усмотрению.
Решение о размещении спортивного зала на втором этаже освободило первый уровень для большой аудитории, которая приобрела очень публичный характер. Вскоре после введения здания в строй это пространство перестало быть просто частью школы, став популярным местом проведения политических встреч, концертов и театральных представлений.
Читайте также: Уникальная современная школа в Бразилии. Фото
Непрерывность этого горизонтального покрытия, имеющего особые цвета в разных областях, подчёркивает дифференцирование этажей и функциональных зон школы. Каждый трубчатый элемент — шириной шесть метров и выполненный в одном из десяти оттенков — выступает отдельным пикселем. Цветовая игра фасадов поощряет активное восприятие архитектуры, делая здание большого размера цельным и выразительным.
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