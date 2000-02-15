Оригинальные места для путешествий, о которых мало кто знает. Фото

В мире еще много неизведанного.



В нашем мире так много удивительных мест и явлений, узнав истории создания и появления которых вам наверняка захочется воскликнуть: "Как же это здорово!". Упомянуть обо всех сразу просто невозможно, поэтому предлагаем вашему вниманию 15 оригинальных и необычных примеров того, какие интересные вещи способен придумать человек. Здесь точно есть чему удивиться, передает







1. Mill Ends Park в Портленде



Эта миниатюрная экспозиция представляет собой круг длиной в 0.6 метра с общей площадью 115 квадратных сантиметров. Согласно Книге рекордов Гиннеса, это самый маленький парк в мире. Со временем люди оставили множество объектов в парке, включая посаженные цветы, миниатюрное колесо обозрения, бассейн для бабочек и пластиковых армейских солдатиков во время протестов против оккупации Портленда.







2. Монови, штат Небраска



Согласно переписи 2000 года, Руди и Элси Эйлер были единственными жителями Монови, штат Небраска. Но в 2004 году Руди умер, оставив Элси единственной жительницей Монови. Она является нынешним мэром города и предоставила себе лицензию на выпивку.







3. Стена жевательной резинки, Сиэтл



История этой достопримечательности берёт своё начало в 1993 году, когда посетители театра, ожидающие в очереди за билетами на шоу, стали со скуки приклеивать к стене жевательные резинки. Со временем слой жевательной резинки достиг более 15 метров в длину, 4,5 метра в ширину и нескольких дюймов в толщину. Из-за сахара, содержащегося в жевательной резинке, стена стала разрушаться и в 2015 году было принято решение очистить её. Сейчас она вновь обросла художествами из жвачки.







4. Krafla Toilet в Исландии



В Исландии, недалеко от геотермальной станции в Крафле, есть ванная комната без стен. «Krafla Toilet» подключён к тепловой пружине, что означает, что в душе всегда есть горячая вода. Некоторое время спустя туалет был удалён, но душ и раковина всё ещё функционируют.







5. Свободная библиотека и Оперный театр Хаскелла



Это здание находится прямо на границе Канады и США (точнее, Стэнстед, Квебек и Дерби Лайн, Вермонт) и в нём есть два различных входа, один для американцев и один для канадцев, а также проведена чёрная полоса, выполняющая роль границы.







6. Бир-Тавиль



В 1902 году Великобритания ввела новые пограничные линии для Египта и Судана, которые отличались от ранее установленных в 1899 году. Из-за этого два участка земли оказались вынесены за границы государств: Бир-Тавиль и Треугольник Халаиба. И Египет, и Судан претендовали на Треугольник Халаиба из-за его богатых природных ресурсов. С другой стороны, Бир-Тавиль не обладал ничем примечательным. Поэтому ни одна страна не изъявила желания обладать этим участком. Бир-Тавиль — земля, не принадлежащая никому.







7. Централиа, штат Пенсильвания



Под городом Централиа в Пенсильвании в 1962 году произошло возгорание угольных залежей. Сначала это не вызывало никаких вопросов, пока в 1981 году на задних дворах жителей не начали открываться дымящиеся воронки, полные горячего пара, содержащего смертельно опасный уровень окиси углерода. Правительство приняло меры в середине 80-х годов и переселило жителей Централии. Население района, в котором на 1940 год проживало около 2 тысяч человек, к 2013 году сократилось до 7 человек. Ожидается, что пожар будет гореть ещё 250 лет.





8. Шпройерхофштрассе, Германия



Эта улица считается самой узкой в мире. Её ширина колеблется от 31 до 50 сантиметров. Она появилась в 1727 году, и по ней не рекомендуется гулять людям, подверженным приступам клаустрофобии.







9. «Мистический автомат с газировкой», Сиэтл



Вот такой автомат стоит в районе Капитолийского холма в Сиэтле и выдаёт «загадочные» банки с газировкой за 75 центов. Он существует уже более трёх десятилетий, но никто не знает, кто его владелец. По словам представителей города, «на автомате нет никаких опознавательных подписей». Кроме того, у этого загадочного приспособления есть страница в Facebook.







10. Почтовая служба расшифровки неразборчивого почерка в Солт-Лейк-Сити



До тех пор, пока в мире не изобретут специального робота, способного читать неразборчивый человеческий почерк, будет существовать специальная служба, работники которой способны расшифровать любые человеческие каракули.







11. Hess Triangle, Нью-Йорк



В 1910 году правительство Нью-Йорка уничтожило несколько объектов в квартале Гринвич-Виллидж, чтобы расширить 7-ю авеню и освободить место для расширения метро. Изменения затронули поместье Хесс. В 1922 году потомки хозяев поместья Хесс заметили ошибку в разметке, исходя из которой они являются обладателями крошечного участка земли (65х70х70см) треугольной формы. Власти города хотели выкупить эту землю, на что получили отказ. Сейчас на нём выложена мозаика, рассказывающая предысторию своего появления.







12. «Самый большой в мире комод», Хай-Пойнт, Северная Каролина



Он представляет собой огромный шкаф с гигантскими носками. Это увеличенная копия комода 19-го века была построена в честь двух крупных отраслей Хай-Пойнта: производства мебели и чулочно-носочных изделий.







13. «Туннель для лягушек» в Дэвисе, Калифорния



Этот туннель был построен за 14 000 долларов и позволяет лягушкам пересекать дорогу без травм. Кроме самого туннеля был также построен миниатюрный город, полный небольших зданий. И он спас уже множество лягушачьих жизней.







14. Немецкий город Штауфен



У этого прекрасного европейского места отдыха есть одна особенность: он буквально трещит по швам. Земля стала расходиться с 2007 года из-за ошибок во время бурения. Эксперты не имеют понятия, как остановить раскол, продолжающий разрушать красоту архитектуры.



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15. Кафе Paperclip Cottage в Киплинге, Канада



История этого кафе весьма интересна. В 2005 году у Кайла Макдональда была красная скрепка, которую он обменял на ручку. Затем он обменял ручку на дверную ручку. Эти торги продолжались и становились всё больше и больше: кофе-машина, походная печь, билеты к канадским Скалистым горам и т.д. Через год после его первой сделки он получил двухэтажный дом. Он продал дом бизнесмену, а тот превратил его в кафе, которое ежегодно отмечает торговый успех Макдональда. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В нашем мире так много удивительных мест и явлений, узнав истории создания и появления которых вам наверняка захочется воскликнуть: "Как же это здорово!". Упомянуть обо всех сразу просто невозможно, поэтому предлагаем вашему вниманию 15 оригинальных и необычных примеров того, какие интересные вещи способен придумать человек. Здесь точно есть чему удивиться, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Эта миниатюрная экспозиция представляет собой круг длиной в 0.6 метра с общей площадью 115 квадратных сантиметров. Согласно Книге рекордов Гиннеса, это самый маленький парк в мире. Со временем люди оставили множество объектов в парке, включая посаженные цветы, миниатюрное колесо обозрения, бассейн для бабочек и пластиковых армейских солдатиков во время протестов против оккупации Портленда.Согласно переписи 2000 года, Руди и Элси Эйлер были единственными жителями Монови, штат Небраска. Но в 2004 году Руди умер, оставив Элси единственной жительницей Монови. Она является нынешним мэром города и предоставила себе лицензию на выпивку.История этой достопримечательности берёт своё начало в 1993 году, когда посетители театра, ожидающие в очереди за билетами на шоу, стали со скуки приклеивать к стене жевательные резинки. Со временем слой жевательной резинки достиг более 15 метров в длину, 4,5 метра в ширину и нескольких дюймов в толщину. Из-за сахара, содержащегося в жевательной резинке, стена стала разрушаться и в 2015 году было принято решение очистить её. Сейчас она вновь обросла художествами из жвачки.В Исландии, недалеко от геотермальной станции в Крафле, есть ванная комната без стен. «Krafla Toilet» подключён к тепловой пружине, что означает, что в душе всегда есть горячая вода. Некоторое время спустя туалет был удалён, но душ и раковина всё ещё функционируют.Это здание находится прямо на границе Канады и США (точнее, Стэнстед, Квебек и Дерби Лайн, Вермонт) и в нём есть два различных входа, один для американцев и один для канадцев, а также проведена чёрная полоса, выполняющая роль границы.В 1902 году Великобритания ввела новые пограничные линии для Египта и Судана, которые отличались от ранее установленных в 1899 году. Из-за этого два участка земли оказались вынесены за границы государств: Бир-Тавиль и Треугольник Халаиба. И Египет, и Судан претендовали на Треугольник Халаиба из-за его богатых природных ресурсов. С другой стороны, Бир-Тавиль не обладал ничем примечательным. Поэтому ни одна страна не изъявила желания обладать этим участком. Бир-Тавиль — земля, не принадлежащая никому.Под городом Централиа в Пенсильвании в 1962 году произошло возгорание угольных залежей. Сначала это не вызывало никаких вопросов, пока в 1981 году на задних дворах жителей не начали открываться дымящиеся воронки, полные горячего пара, содержащего смертельно опасный уровень окиси углерода. Правительство приняло меры в середине 80-х годов и переселило жителей Централии. Население района, в котором на 1940 год проживало около 2 тысяч человек, к 2013 году сократилось до 7 человек. Ожидается, что пожар будет гореть ещё 250 лет.Эта улица считается самой узкой в мире. Её ширина колеблется от 31 до 50 сантиметров. Она появилась в 1727 году, и по ней не рекомендуется гулять людям, подверженным приступам клаустрофобии.Вот такой автомат стоит в районе Капитолийского холма в Сиэтле и выдаёт «загадочные» банки с газировкой за 75 центов. Он существует уже более трёх десятилетий, но никто не знает, кто его владелец. По словам представителей города, «на автомате нет никаких опознавательных подписей». Кроме того, у этого загадочного приспособления есть страница в Facebook.До тех пор, пока в мире не изобретут специального робота, способного читать неразборчивый человеческий почерк, будет существовать специальная служба, работники которой способны расшифровать любые человеческие каракули.В 1910 году правительство Нью-Йорка уничтожило несколько объектов в квартале Гринвич-Виллидж, чтобы расширить 7-ю авеню и освободить место для расширения метро. Изменения затронули поместье Хесс. В 1922 году потомки хозяев поместья Хесс заметили ошибку в разметке, исходя из которой они являются обладателями крошечного участка земли (65х70х70см) треугольной формы. Власти города хотели выкупить эту землю, на что получили отказ. Сейчас на нём выложена мозаика, рассказывающая предысторию своего появления.Он представляет собой огромный шкаф с гигантскими носками. Это увеличенная копия комода 19-го века была построена в честь двух крупных отраслей Хай-Пойнта: производства мебели и чулочно-носочных изделий.Этот туннель был построен за 14 000 долларов и позволяет лягушкам пересекать дорогу без травм. Кроме самого туннеля был также построен миниатюрный город, полный небольших зданий. И он спас уже множество лягушачьих жизней.У этого прекрасного европейского места отдыха есть одна особенность: он буквально трещит по швам. Земля стала расходиться с 2007 года из-за ошибок во время бурения. Эксперты не имеют понятия, как остановить раскол, продолжающий разрушать красоту архитектуры.История этого кафе весьма интересна. В 2005 году у Кайла Макдональда была красная скрепка, которую он обменял на ручку. Затем он обменял ручку на дверную ручку. Эти торги продолжались и становились всё больше и больше: кофе-машина, походная печь, билеты к канадским Скалистым горам и т.д. Через год после его первой сделки он получил двухэтажный дом. Он продал дом бизнесмену, а тот превратил его в кафе, которое ежегодно отмечает торговый успех Макдональда.



