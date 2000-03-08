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Красивые сочетания свадебного наряда и тату. Фото
Давно прошли те времена, когда татуировки были отличительной чертой бывших заключённых.
Сегодня татуировка превратилась в моду и её можно встретить на телах людей разного пола и из абсолютно разных слоёв общества, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Многие девушки делают себе татуировки раньше, чем выходят замуж, поэтому в торжественный день свадьбы перед ними стоит выбор, либо прикрыть тату, либо надеть открытое платье, и гордо демонстрировать своё уникальное тело.
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Сегодня мы хотим показать вам тех невест, которые выбрали второй вариант и доказали, что татуировки и свадебные платья отлично сочетаются друг с другом.
Сегодня татуировка превратилась в моду и её можно встретить на телах людей разного пола и из абсолютно разных слоёв общества, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Многие девушки делают себе татуировки раньше, чем выходят замуж, поэтому в торжественный день свадьбы перед ними стоит выбор, либо прикрыть тату, либо надеть открытое платье, и гордо демонстрировать своё уникальное тело.
Читайте также: Креативные минималистичные тату. Фото
Сегодня мы хотим показать вам тех невест, которые выбрали второй вариант и доказали, что татуировки и свадебные платья отлично сочетаются друг с другом.
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