Раздел: Фоторепортажи
Отражения пожилых людей, которые показывают прошлое. Фото
Трогательный проект фотографа Тома Хасси.
Фотопроект «Отражение прошлого» завоевал уже не одну награду. И хотя фотограф Том Хасси чаще снимает для рекламы, но именно на этот фотопроект его вдохновил один из ветеранов Второй мировой войны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Он сказал фотографу: «Не верится, что мне скоро исполнится 80. Я чувствую, будто только вернулся с войны. Я смотрю в зеркало и вижу того парня».
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В итоге получился прекрасный и трогательный проект, который для каждого стал откровением.
Фотопроект «Отражение прошлого» завоевал уже не одну награду. И хотя фотограф Том Хасси чаще снимает для рекламы, но именно на этот фотопроект его вдохновил один из ветеранов Второй мировой войны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Он сказал фотографу: «Не верится, что мне скоро исполнится 80. Я чувствую, будто только вернулся с войны. Я смотрю в зеркало и вижу того парня».
Читайте также: Удивительный метрополитен Северной Кореи. Фото
В итоге получился прекрасный и трогательный проект, который для каждого стал откровением.
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