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Раздел: Фоторепортажи  
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Отражения пожилых людей, которые показывают прошлое. Фото

Отражения пожилых людей, которые показывают прошлое. Фото Трогательный проект фотографа Тома Хасси.

Фотопроект «Отражение прошлого» завоевал уже не одну награду. И хотя фотограф Том Хасси чаще снимает для рекламы, но именно на этот фотопроект его вдохновил один из ветеранов Второй мировой войны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Он сказал фотографу: «Не верится, что мне скоро исполнится 80. Я чувствую, будто только вернулся с войны. Я смотрю в зеркало и вижу того парня».

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В итоге получился прекрасный и трогательный проект, который для каждого стал откровением.

Отражения пожилых людей, которые показывают прошлое. Фото
Отражения пожилых людей, которые показывают прошлое. Фото
Отражения пожилых людей, которые показывают прошлое. Фото
Отражения пожилых людей, которые показывают прошлое. Фото
Отражения пожилых людей, которые показывают прошлое. Фото
Отражения пожилых людей, которые показывают прошлое. Фото
Отражения пожилых людей, которые показывают прошлое. Фото
Отражения пожилых людей, которые показывают прошлое. Фото
Отражения пожилых людей, которые показывают прошлое. Фото
Отражения пожилых людей, которые показывают прошлое. Фото
Отражения пожилых людей, которые показывают прошлое. Фото
Отражения пожилых людей, которые показывают прошлое. Фото
Отражения пожилых людей, которые показывают прошлое. Фото
Отражения пожилых людей, которые показывают прошлое. Фото
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 Теги: отражение, прошлое

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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