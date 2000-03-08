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Скульптор-самоучка создает удивительные работы с помощью пилы. Фото

Скульптор-самоучка создает удивительные работы с помощью пилы. ФотоЕго работы заслуживают внимания.

Есть такие люди, которые из самых обычных, казалось бы, даже банальных вещей могут создать самое настоящее произведение искусства. Игорь Лоскутов – один из них, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Вооружившись бензопилой, он превращает куски дерева в невероятные скульптуры от фантастических драконов до громадных медведей, смешных щенков и важных петухов. «Он берёт в руки бензопилу, и весь мир замирает, затаив дыхание...», - так можно начать рассказ об эстонском резчике по дереву Игоре Лоскутове, который при помощи столь сурового инструмента умудряется создавать изящно-хрупкие скульптуры. Чего только одна скамья с образом дракона стоит.

Настоящий шедевр, сочетающий в себе огромное количество мельчайших деталей и линий, выполненных с филигранной точностью, что, глядя на такую работу трудно поверить в то, что она сделана ничем иным, как бензопилой. Вырезанная из дерева красота завораживает, поражая воображение. Что тут скажешь – мастер, несомненно, талантлив, а его творения – прямое тому подтверждение.

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Скульптор-самоучка создает удивительные работы с помощью пилы. Фото
Скульптор-самоучка создает удивительные работы с помощью пилы. Фото
Скульптор-самоучка создает удивительные работы с помощью пилы. Фото
Скульптор-самоучка создает удивительные работы с помощью пилы. Фото
Скульптор-самоучка создает удивительные работы с помощью пилы. Фото
Скульптор-самоучка создает удивительные работы с помощью пилы. Фото
Скульптор-самоучка создает удивительные работы с помощью пилы. Фото
Скульптор-самоучка создает удивительные работы с помощью пилы. Фото
Скульптор-самоучка создает удивительные работы с помощью пилы. Фото
Скульптор-самоучка создает удивительные работы с помощью пилы. Фото
Скульптор-самоучка создает удивительные работы с помощью пилы. Фото
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 Теги: скульптор, искусство

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Сегодня, 13:49 » Автор: Анна Мартынова
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