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Раздел: Фоторепортажи  
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Собаки в очаровательных «подводных» портретах. Фото

Собаки в очаровательных «подводных» портретах. ФотоРаботы Джонни Симпсона-Ли.

Мы уже разбирались, как выглядят бегущие собаки, летающие собаки, собаки, отряхивающиеся от воды, снятые с помощью высокоскоростной съемки, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Сегодня мы с помощью фотографа Джонни Симпсона-Ли посмотрим, как выглядят подводные охотники.

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Всё, что надо было делать — бросать в бассейн мяч и ловить момент.

Собаки в очаровательных «подводных» портретах. Фото
Собаки в очаровательных «подводных» портретах. Фото
Собаки в очаровательных «подводных» портретах. Фото
Собаки в очаровательных «подводных» портретах. Фото
Собаки в очаровательных «подводных» портретах. Фото
Собаки в очаровательных «подводных» портретах. Фото
Собаки в очаровательных «подводных» портретах. Фото
Собаки в очаровательных «подводных» портретах. Фото
Собаки в очаровательных «подводных» портретах. Фото
Собаки в очаровательных «подводных» портретах. Фото
Собаки в очаровательных «подводных» портретах. Фото
Собаки в очаровательных «подводных» портретах. Фото
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 Теги: собаки, портреты

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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