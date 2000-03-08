Раздел: Фоторепортажи
Собаки в очаровательных «подводных» портретах. Фото
Работы Джонни Симпсона-Ли.
Мы уже разбирались, как выглядят бегущие собаки, летающие собаки, собаки, отряхивающиеся от воды, снятые с помощью высокоскоростной съемки, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Сегодня мы с помощью фотографа Джонни Симпсона-Ли посмотрим, как выглядят подводные охотники.
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Всё, что надо было делать — бросать в бассейн мяч и ловить момент.
Мы уже разбирались, как выглядят бегущие собаки, летающие собаки, собаки, отряхивающиеся от воды, снятые с помощью высокоскоростной съемки, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Сегодня мы с помощью фотографа Джонни Симпсона-Ли посмотрим, как выглядят подводные охотники.
Читайте также: Красота женщин Индии в чувственных портретах. Фото
Всё, что надо было делать — бросать в бассейн мяч и ловить момент.
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