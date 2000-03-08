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Раздел: Фоторепортажи  
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Виртуальная прогулка по метро Пхеньяна. Фото

Виртуальная прогулка по метро Пхеньяна. ФотоЗдесь удастся побывать не каждому.

Эллиот Дэвис, известный путешественник, продолжает серию репортажей о таинственных буднях самого закрытого государства в мире — Северной Кореи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

«Во время моего визита в Северную Корею я был частью первой за всю историю авторитарного режима группы иностранцев, получившей доступ на все станции пхеньянского метрополитена.

Это может прозвучать довольно избито, но закрытое прежде для доступа иностранцев Пхеньянское метро — это одна из самых загадочных и потому очень манящих систем мира. Это словно своеобразный небольшой музей, большинство экспозиций которого было прежде скрыто от глаз чужаков и окутано различными теориями заговоров.

Отбросим сенсации в сторону, это история моей поездки через бьющееся сердце Пхеньяна, пхеньянское метро».

Виртуальная прогулка по метро Пхеньяна. Фото


Пхеньянское метро, одно из глубочайших в мире, располагается на глубине более 100 метров, выполняя дополнительную функцию убежища на случай ядерной войны. Путь до платформы занимает больше 4 минут.

Виртуальная прогулка по метро Пхеньяна. Фото


Мозаика, изображающая чествование Трудовой партии КНДР.

Виртуальная прогулка по метро Пхеньяна. Фото


Станция «Ёнгван», вторая и последняя остановка для большинства туристических групп.

Виртуальная прогулка по метро Пхеньяна. Фото


Это станция «Пухын», центр транспортных потоков линии Чхоллима. До 2010 года «Пухын» была одной из всего двух станций, куда вообще могли быть допущены иностранцы, даже те, у кого были специальные разрешения. Вторая станция, «Ёнгван», — следующая на этой линии. Обе эти станции считаются наиболее роскошными, к тому же они открылись последними и поэтому выбраны своеобразной потемкинской деревней корейского пошиба.

Виртуальная прогулка по метро Пхеньяна. Фото


Портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира висят в каждом вагоне.

Виртуальная прогулка по метро Пхеньяна. Фото


Один из наиболее впечатляющих памятников в пхеньянском метро. Станция «Кванбок» погружена в мягкий полумрак, и освещает ее только подсветка этой статуи Ким Ир Сена в дальнем углу зала. Честно говоря, выглядит немного жутко.

Виртуальная прогулка по метро Пхеньяна. Фото


Магазин игрушек на станции «Хвангымболь». Нам, к сожалению, не разрешили зайти внутрь и сделать несколько фото.

Виртуальная прогулка по метро Пхеньяна. Фото
Виртуальная прогулка по метро Пхеньяна. Фото


Один из многочисленных бронзовых барельефов на станции «Тхонъиль».

Виртуальная прогулка по метро Пхеньяна. Фото


Ким Чен Ир повсюду (удивительно, да?).

Виртуальная прогулка по метро Пхеньяна. Фото
Виртуальная прогулка по метро Пхеньяна. Фото


Вход на станцию «Ёнгван».

Виртуальная прогулка по метро Пхеньяна. Фото
Виртуальная прогулка по метро Пхеньяна. Фото


«Да здравствует славная Трудовая партия Кореи!» Поезда ходят каждые 5-7 минут, в час пик интервал сокращается до 2 минут.

Виртуальная прогулка по метро Пхеньяна. Фото


Мозаика «Да здравствует освобождение женщин!» на станции «Чону».

Виртуальная прогулка по метро Пхеньяна. Фото


Вход на станцию «Пухын». Надпись на стене гласит: «Да здравствует Ким Чен Ын, Солнце Сонгунской Кореи». Сонгун — государственная политика Северной Кореи, ставящая Корейскую народную армию приоритетом во всех государственных делах.

Виртуальная прогулка по метро Пхеньяна. Фото


Кассовый зал.

Виртуальная прогулка по метро Пхеньяна. Фото


Вагоны поездов аккуратно покрашены снаружи, а внутри вы не найдете ни единого рисунка или царапины. В Северной Корее за граффити и прочую порчу имущества предназначено очень суровое наказание.

Виртуальная прогулка по метро Пхеньяна. Фото
Виртуальная прогулка по метро Пхеньяна. Фото


Прекрасная настенная роспись на станции «Хвангымболь».

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Виртуальная прогулка по метро Пхеньяна. Фото


Спортивные достижения в корейском обществе тоже в большом почете. Вы можете смеяться, но между тем самый большой по вместительности стадион мира, Ныннадо имени Первого мая, рассчитанный на 150 000 зрителей, находится именно в Пхеньяне.
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 Теги: метро, Пхеньян

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Сегодня, 15:53 » Автор: Анна Мартынова
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