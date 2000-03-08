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Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Дома и интерьеры.
Многие не раз задумывались над тем, а почему бы, собственно говоря, не обзавестись домиком. Да таким, чтобы было и уютно, и комфортно и стильно, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Идеальным вариантом в принятии решения станет дом в стиле хай-тек, сочетающий в себе лаконичность образа, максимальную функциональность и самое главное – гармоничное соотношение пространства и света.
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Несмотря на то, что такие проекты достаточно неплохо бьют по карману, тем не менее, при дальнейшей их эксплуатации они весьма экономичны.
Многие не раз задумывались над тем, а почему бы, собственно говоря, не обзавестись домиком. Да таким, чтобы было и уютно, и комфортно и стильно, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Идеальным вариантом в принятии решения станет дом в стиле хай-тек, сочетающий в себе лаконичность образа, максимальную функциональность и самое главное – гармоничное соотношение пространства и света.
Читайте также: Оригинальные идеи оформления маленькой кухни. Фото
Несмотря на то, что такие проекты достаточно неплохо бьют по карману, тем не менее, при дальнейшей их эксплуатации они весьма экономичны.
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