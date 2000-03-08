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Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото

Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. ФотоДома и интерьеры.

Многие не раз задумывались над тем, а почему бы, собственно говоря, не обзавестись домиком. Да таким, чтобы было и уютно, и комфортно и стильно, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Идеальным вариантом в принятии решения станет дом в стиле хай-тек, сочетающий в себе лаконичность образа, максимальную функциональность и самое главное – гармоничное соотношение пространства и света.

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Несмотря на то, что такие проекты достаточно неплохо бьют по карману, тем не менее, при дальнейшей их эксплуатации они весьма экономичны.

Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
Оригинальные идеи оформления квартиры в стиле хай-тек. Фото
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 Теги: интерьер, дизайн

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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