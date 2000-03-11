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Великие люди, придерживавшиеся необычного распорядка дня. Фото

Великие люди, придерживавшиеся необычного распорядка дня. ФотоУ них много последователей.

Каждому известно, что для продуктивности и бодрости взрослый человек должен спать примерно 7-8 часов, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.

Но, к удивлению, многие великие люди, добившиеся мирового признания и ставшие известными, пользовались индивидуальными, а иногда и невероятными техниками сна.

Леонардо да Винчи

Великие люди, придерживавшиеся необычного распорядка дня. Фото


Этот гениальный итальянский ученый, изобретатель, художник, музыкант, писатель, серьезнейший представитель искусства Высокого Возрождения спал по 15-20 через каждые четыре часа. Сегодня техника этого "универсального человека" называется многофазный сон, однако, очень немногие люди могут выдержать такой образ жизни.

Уинстон Черчилль

Великие люди, придерживавшиеся необычного распорядка дня. Фото


Невероятно, но британскому государственному и политическому деятелю хватало всего лишь пяти часов сна за ночь. Спать он шёл в три часа утра, а подъём у него был в 8.00. Но ежедневно в период между обедом и ужином премьер-министр Великобритании употреблял немного виски с содовой, после чего на пару часов шёл вздремнуть. Черчилль работал половину ночи. По данным исследования ВВС, проведенного в 2002 году, Черчилль признан самым великим британцем за всю историю.

Наполеон Бонапарт

Великие люди, придерживавшиеся необычного распорядка дня. Фото


Как правило, французский император отправлялся спать около полуночи, примерно в 2 часа ночи он просыпался, до 5 утра работал, а затем снова шёл в постель на несколько часов. В итоге, Бонапарт спал приблизительно четыре часа в сутки. Некоторые историки говорят, что он не спал совсем, так как страдал от бессонницы.

Сальвадор Дали

Великие люди, придерживавшиеся необычного распорядка дня. Фото


Испанский живописец, скульптор, график, писатель, режиссер, а также самый яркий представитель сюрреализма придумал очень оригинальный способ пробуждения. Художник, так же, как и Леонардо да Винчи, был поклонником многофазного сна, но для того, чтобы проснуться с гарантией в 100 процентов, он выдумал необычный, но действенный способ.

Перед тем, как лечь спать, Дали оставлял возле кровати металлический поднос, а спать ложился с ложкой в руках. При первых признаках расслабления во время полного погружения в сон ложка падала, грохотала, и художник просыпался. Он говорил, что благодаря такой практике к нему приходили новые идеи.

Оноре де Бальзак

Великие люди, придерживавшиеся необычного распорядка дня. Фото


Французский писатель и основоположник реализма во французской литературе отправлялся спать в 18.00, а 01.00 он уже просыпался. После пробуждения он садился за работу, а к 8 утра шёл еще на часок-полтора подремать. Остальное время, конечно же, он отдавал работе.

Чарльз Дарвин

Великие люди, придерживавшиеся необычного распорядка дня. Фото


Английский путешественник и натуралист отправлялся спать строго после полуночи, но вставал всегда в 7.00. После пробуждения Дарвин в обязательном порядке шёл на прогулку, которая была неотъемлемой частью его режима дня. Приблизительно в 21.00 Дарвин мог позволить себе вздремнуть около получаса, а затем снова шел гулять.

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Никола Тесла

Великие люди, придерживавшиеся необычного распорядка дня. Фото


Известный на весь мир изобретатель в области радиотехники и электроники сербского происхождения, физик и инженер был невероятно одержим работой, потому сон для него был пустой тратой времени. Спал он примерно три часа в сутки, ночью примерно с 2.00 до 4.00, и после полудня позволял себе чуть-чуть вздремнуть.

Мы не призываем соблюдать какую-либо из описанных техник сна, лучше высыпаться и поддерживать баланс между бодрствованием и сном.
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 Теги: великие, история

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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