Раздел: Фоторепортажи
Великие люди, придерживавшиеся необычного распорядка дня. Фото
У них много последователей.
Каждому известно, что для продуктивности и бодрости взрослый человек должен спать примерно 7-8 часов, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
Но, к удивлению, многие великие люди, добившиеся мирового признания и ставшие известными, пользовались индивидуальными, а иногда и невероятными техниками сна.
Леонардо да Винчи
Этот гениальный итальянский ученый, изобретатель, художник, музыкант, писатель, серьезнейший представитель искусства Высокого Возрождения спал по 15-20 через каждые четыре часа. Сегодня техника этого "универсального человека" называется многофазный сон, однако, очень немногие люди могут выдержать такой образ жизни.
Уинстон Черчилль
Невероятно, но британскому государственному и политическому деятелю хватало всего лишь пяти часов сна за ночь. Спать он шёл в три часа утра, а подъём у него был в 8.00. Но ежедневно в период между обедом и ужином премьер-министр Великобритании употреблял немного виски с содовой, после чего на пару часов шёл вздремнуть. Черчилль работал половину ночи. По данным исследования ВВС, проведенного в 2002 году, Черчилль признан самым великим британцем за всю историю.
Наполеон Бонапарт
Как правило, французский император отправлялся спать около полуночи, примерно в 2 часа ночи он просыпался, до 5 утра работал, а затем снова шёл в постель на несколько часов. В итоге, Бонапарт спал приблизительно четыре часа в сутки. Некоторые историки говорят, что он не спал совсем, так как страдал от бессонницы.
Сальвадор Дали
Испанский живописец, скульптор, график, писатель, режиссер, а также самый яркий представитель сюрреализма придумал очень оригинальный способ пробуждения. Художник, так же, как и Леонардо да Винчи, был поклонником многофазного сна, но для того, чтобы проснуться с гарантией в 100 процентов, он выдумал необычный, но действенный способ.
Перед тем, как лечь спать, Дали оставлял возле кровати металлический поднос, а спать ложился с ложкой в руках. При первых признаках расслабления во время полного погружения в сон ложка падала, грохотала, и художник просыпался. Он говорил, что благодаря такой практике к нему приходили новые идеи.
Оноре де Бальзак
Французский писатель и основоположник реализма во французской литературе отправлялся спать в 18.00, а 01.00 он уже просыпался. После пробуждения он садился за работу, а к 8 утра шёл еще на часок-полтора подремать. Остальное время, конечно же, он отдавал работе.
Чарльз Дарвин
Английский путешественник и натуралист отправлялся спать строго после полуночи, но вставал всегда в 7.00. После пробуждения Дарвин в обязательном порядке шёл на прогулку, которая была неотъемлемой частью его режима дня. Приблизительно в 21.00 Дарвин мог позволить себе вздремнуть около получаса, а затем снова шел гулять.
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Никола Тесла
Известный на весь мир изобретатель в области радиотехники и электроники сербского происхождения, физик и инженер был невероятно одержим работой, потому сон для него был пустой тратой времени. Спал он примерно три часа в сутки, ночью примерно с 2.00 до 4.00, и после полудня позволял себе чуть-чуть вздремнуть.
Мы не призываем соблюдать какую-либо из описанных техник сна, лучше высыпаться и поддерживать баланс между бодрствованием и сном.
Каждому известно, что для продуктивности и бодрости взрослый человек должен спать примерно 7-8 часов, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
Но, к удивлению, многие великие люди, добившиеся мирового признания и ставшие известными, пользовались индивидуальными, а иногда и невероятными техниками сна.
Леонардо да Винчи
Этот гениальный итальянский ученый, изобретатель, художник, музыкант, писатель, серьезнейший представитель искусства Высокого Возрождения спал по 15-20 через каждые четыре часа. Сегодня техника этого "универсального человека" называется многофазный сон, однако, очень немногие люди могут выдержать такой образ жизни.
Уинстон Черчилль
Невероятно, но британскому государственному и политическому деятелю хватало всего лишь пяти часов сна за ночь. Спать он шёл в три часа утра, а подъём у него был в 8.00. Но ежедневно в период между обедом и ужином премьер-министр Великобритании употреблял немного виски с содовой, после чего на пару часов шёл вздремнуть. Черчилль работал половину ночи. По данным исследования ВВС, проведенного в 2002 году, Черчилль признан самым великим британцем за всю историю.
Наполеон Бонапарт
Как правило, французский император отправлялся спать около полуночи, примерно в 2 часа ночи он просыпался, до 5 утра работал, а затем снова шёл в постель на несколько часов. В итоге, Бонапарт спал приблизительно четыре часа в сутки. Некоторые историки говорят, что он не спал совсем, так как страдал от бессонницы.
Сальвадор Дали
Испанский живописец, скульптор, график, писатель, режиссер, а также самый яркий представитель сюрреализма придумал очень оригинальный способ пробуждения. Художник, так же, как и Леонардо да Винчи, был поклонником многофазного сна, но для того, чтобы проснуться с гарантией в 100 процентов, он выдумал необычный, но действенный способ.
Перед тем, как лечь спать, Дали оставлял возле кровати металлический поднос, а спать ложился с ложкой в руках. При первых признаках расслабления во время полного погружения в сон ложка падала, грохотала, и художник просыпался. Он говорил, что благодаря такой практике к нему приходили новые идеи.
Оноре де Бальзак
Французский писатель и основоположник реализма во французской литературе отправлялся спать в 18.00, а 01.00 он уже просыпался. После пробуждения он садился за работу, а к 8 утра шёл еще на часок-полтора подремать. Остальное время, конечно же, он отдавал работе.
Чарльз Дарвин
Английский путешественник и натуралист отправлялся спать строго после полуночи, но вставал всегда в 7.00. После пробуждения Дарвин в обязательном порядке шёл на прогулку, которая была неотъемлемой частью его режима дня. Приблизительно в 21.00 Дарвин мог позволить себе вздремнуть около получаса, а затем снова шел гулять.
Читайте также: Вид на культовые достопримечательности с необычного ракурса. Фото
Никола Тесла
Известный на весь мир изобретатель в области радиотехники и электроники сербского происхождения, физик и инженер был невероятно одержим работой, потому сон для него был пустой тратой времени. Спал он примерно три часа в сутки, ночью примерно с 2.00 до 4.00, и после полудня позволял себе чуть-чуть вздремнуть.
Мы не призываем соблюдать какую-либо из описанных техник сна, лучше высыпаться и поддерживать баланс между бодрствованием и сном.
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